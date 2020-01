Ο Mikeius έρχεται στην Πάτρα και μίλησε στο thebest.gr: «Είμαστε στερημένοι από επιστήμη»

Μπορεί να έχει έρθει στην Πάτρα κατά το παρελθόν όπως τον περασμένο Νοέμβριο στο act για να παρουσιάσει stand up comedy, ωστόσο αυτή τη φορά και δη αυτήν την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, θα έρθει με μία διαφορετική ιδιότητα, στο βιβλιοπωλείο Lexis στην οδό Αμερικής 63 στις 18.00 το απόγευμα για να παρουσιάσει το βιβλίο του «What the Fact!?» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα live επεισόδιο της εκπομπής «What the fact!?» που κάνει εδώ και πάνω από 2χρόνια στο youtube, με τίτλο «Η επιστήμη ως αντίδοτο στον τρόμο».

Ο λόγος για τον Mikeius (Μιχάλη) που έχει γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από την Σάμο, το νησί του Πυθαγόρα. Έχει σπουδάσει στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ωστόσο ο ίδιος ακολούθησε καριέρα στα media. Ξεκίνησε ως blogger και το 2011 συνεργάστηκε με το ComedyLab για την πρώτη mainstream εκπομπή στο ελληνικό Internet.

Από τότε παράγει περιεχόμενο για το YouTube σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές της πλατφόρμας, όπως το «ΜΠΡΑΦ», το «Θάψε το Σενάριο» και «Ο Σκεπτικός Κάφρος».

Πριν από 2 χρόνια ο Mikeius αποφάσισε να ασχοληθεί ετοιμάζοντας και ανεβάζοντας στο youtube, σύντομες σε διάρκεια επιστημονικές εκπομπές, φτάνοντας μέχρι σήμερα τις 55 σε αριθμό, ενώ η καθεμία δεν ξεπερνά σε διάρκεια τα 5-10 λεπτά. Στο βιβλίο που βγήκε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος με υπότιτλο «39 + 1 ιστορίες της επιστήμης που θα σου... ανατινάξουν τον εγκέφαλο», όπως μας εξήγησε μιλώντας στο thebest.gr, κάθε κεφάλαιο του είναι και μία μικρή ανεξάρτητη ιστορία για τον κόσμο της επιστήμης, μ’ έναν εκλαικευμένο τρόπο.

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πώς φτάσαμε στον σημερινό κόσμο. Για παράδειγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας ο ηλεκτρισμός ήταν μία τεράστια επανάσταση που κράτησε 100 σχεδόν χρόνια. Από πιτσιρικάς θυμάμαι πως καθόμουν και έβλεπα ντοκιμαντέρ και διάβαζα εγκυκλοπαίδειες, μου άρεσε η επιστήμη ενώ αντίθετα δεν διάβαζα λογοτεχνία. Μου τραβούσαν το ενδιαφέρον το διάστημα, οι δεινόσαυροι. Πέρα λοιπόν από τις ταινίες και τα κόμικ μου άρεσαν τα ντοκιμαντέρ. Ξεκίνησα με σατιρικά κωμικά βίντεο, ασχολήθηκα και με κωμική κριτική ταινιών διαλέγοντας επίτηδες κακές ταινίες και πριν από 2 χρόνια ξεκίνησα να ασχοληθώ με την επιστημονική εκπομπή, ψήγματα της οποίας θεωρώ πως υπήρχαν σε παλιότερες δουλειές μου», ανέφερε στο thebest.gr.

Τα θέματα του προέρχονται από ότι έχει να κάνει με τεχνολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, βιολογία, φυσική, κ.α. Μας εξήγησε πως στην επιλογή της θεματολογίας θα αποφύγει να μιλήσει π.χ. για κάτι που ανακαλύφθηκε και έγινε γνωστό πριν από 6 μήνες. Διαλέγει θέματα όπως την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης ή από τις αρχές της χημείας. Για παράδειγμα τι είναι το νερό και πως είναι αυτό το H2O που όλοι απλώς γνωρίζουμε. Πώς βρήκαμε το νερό και από τι αποτελείται.

«Η γενική γραμμή μου και φιλοσοφία μου είναι πως πίσω από τα δεδομένα της επιστήμης υπάρχει κάποιος που “σκίστηκε” για να τα ανακαλύψει και αυτοί είναι οι ήρωες της ανθρωπότητας. Επειδή σπούδασα Μηχανολόγος γενικά μου αρέσει το “μηχανιλίκι” και για παράδειγμα με ενθουσιάζουν ιστορίες όπως αυτή ενός δημόσιου αποχετευτικού έργου στο Σικάγο το 1800 τόσο που για να υλοποιηθεί σήκωσαν στην κυριολεξία και μετακίνησαν την πόλη. Στην εκπομπή μου και κατ’ επέκταση στο βιβλίο μιλάω για τα δώρα της επιστήμης στην ανθρωπότητα και τα υλικά δώρα είναι εν πολλοίς γνωστά, όπως τα λιπάσματα, τα αυτοκίνητα, τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο στην ομιλία που θα κάνω στην Πάτρα θα τονίσω πως υπάρχουν και τα κρυφά δώρα της επιστήμης, όπως το ότι μπόρεσε να εξορκίσει τους δαίμονες από την ψυχή μας.

Ανατρέχοντας σε μία εποχή όπως το 1600 θα δούμε πως οι άνθρωποι φοβόντουσαν τις μάγισσες, ζούσαν μέσα στην παράνοια ότι ήσαν περικυκλωμένοι από δαίμονες και στοιχειά. Η επιστήμη λοιπόν δεν έφερε μόνο γνώση, αλλά και ασφάλεια. Σε εκείνη την εποχή του 1600 η κοινωνία δεν σε καθησύχαζε από τους εφιάλτες αλλά σου έλεγε απλώς να προσέχεις διατηρώντας τον φόβο και την προκατάληψη.

Η αποδοχή της εκπομπής What the Fact στο “Ελλαδιστάν” πραγματικά ήταν υψηλότερη από αυτή που περιμέναμε και θα έλεγα πως υποτίμησα τη δίψα που υπάρχει στο κοινό γι’ αυτά τα θέματα. Είμαστε στερημένοι ως λαός από επιστήμη. Έχουμε βέβαια μεγάλη Ελληνική επιστημονική κληρονομιά, όχι μόνο την αρχαία, αλλά πρόσωπα που διέπρεψαν στον 20ο αιώνα όπως τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή που ήταν Έλληνας μαθηματικός, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο ή τον ιατρό, βιολόγο και ερευνητή Γεώργιο Παπανικολάου».

Για κάθε εκπομπή κάνει εντατική έρευνα και ο ίδιος γράφει το κείμενο, ενώ κατόπιν ακολουθεί το γύρισμα και το μοντάζ που είναι η πιο εύκολη πλευρά της εκπομπής. Γι’ αυτή την σοβαρότητα που αντιμετωπίζει τα επιστημονικά θέματα του, ο Mikeius έχει καταφέρει κάτι μοναδικό, όπως μας είπαν από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος: και να μην είναι ανακριβής και να μην κουράζει τον θεατή – αναγνώστη αλλά και να καταφέρνει να αναδεικνύει την μαγεία της επιστήμης και το σημαντικότερο να είναι αποδεκτός και από τον επιστημονικό κόσμο για το εγχείρημα του αυτό.

Το τιμ των συνεργατών του πίσω από κάθε εκπομπή του, είναι οι: Pedram Vossoughi στην σκηνοθεσία, Άρτεμις Καρακατσάνη στην επιμέλεια των εικόνων και ο Μίλτος Γαλατάς στην μείξη του ήχου.

Νιώθει περήφανος που είναι Σαμιώτης, από το νησί του μαθηματικού, γεωμέτρη, φιλόσοφου και θεωρητικού της μουσικής Πυθαγόρα.

Όσο για το πιο ωραίο κομμάτι της επικοινωνίας του με τον κόσμο με αφορμή τις ομιλίες του και τις παρουσιάσεις του βιβλίου «What the fact!?», μας εκμυστηρεύθηκε πως είναι το να βλέπει μεγάλους αλλά και νεότερους, γονείς με τα παιδιά τους να έρχονται και να του μιλούν, να τον ρωτούν πράγματα και πότε θα είναι έτοιμη η επόμενη εκπομπή του, η οποία βγαίνει στο κανάλι του στο youtube με μία συχνότητα κάθε δεύτερη Πέμπτη ενώ η διάρκεια της δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Τον ρωτήσαμε ακόμα αν ,λόγω και της ενασχόλησης του με την stand up comedy, θεωρεί τον εαυτό του και ηθοποιό και μας είπε πως όχι. Προτιμά να συστήνεται ως σεναριογράφος ενώ το 2019 βρέθηκε και για 5 μήνες στην Αγγλία ως «μετανάστης» για μικρό χρονικό διάστημα όπου είδε πράγματα και πήρε ιδέες.,

Όσο για τον ήρωα από τον χώρο της επιστήμης που θα ξεχωρίζει, ο Mikeius (Μιχάλης) μας είπε, «έχω ήρωες από την επιστήμη και θα ξεχώριζα τον Μάικλ Φαραντέι, έναν τύπο που ανακάλυψε την ηλεκτροστατική γεννήτρια. Τον ξεχωρίζω και για έναν ακόμη λόγο, διότι ο Φαραντέι (1791-1867) ήταν και ο πρώτος που μπήκε στον κόπο να απλοποιήσει την επιστήμη και να την διδάξει στις μάζες».

Κείμενο - συνέντευξη: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

