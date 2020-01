Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών

Ξεκαθαρίζει ολοένα το τοπίο πλησιάζοντας προς τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ που όπως ήδη έχουμε γράψει θ’ ανακοινωθούν σε λίγες μέρες, την Δευτέρα 13/1/2020. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών – Directors Guild of America όπου υπήρχαν εκπλήξεις αλλά και απουσίες.

Χωρίς τον Τοντ Φίλιπς του υπερεπιτυχημένου «Joker» αλλά με υποψήφιο τον Νεοζηλανδό Τάικα Γουαϊτίτι της εύστοχης σάτιρας «Τζότζο» (από 23/1 στη χώρα μας και στην Πάτρα), η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών δίνει το στίγμα της για την (ξανά, αμιγώς ανδρική) πεντάδα της καλύτερης σκηνοθεσίας που προδίδει φυσικά με πιθανότητα κάποιας εξαίρεσης που μπορεί να υπάρξει, την πεντάδα των Όσκαρ.

Από τη λίστα της καλύτερης σκηνοθεσίας λείπει φυσικά σκανδαλωδώς η Γκρέτα Γκέργουιγκ για τις «Μικρές Κυρίες» που ωστόσο δεν αποκλείεται να είναι η έκπληξη στην Οσκαρική πεντάδα, σύμφωνα με το flix.gr.

Αναλυτικά οι πέντε υποψήφιοι σκηνοθέτες φέτος σύμφωνα με το Σωματείο τους, είναι οι:

Σαμ Μέντες, 1917

Μάρτιν Σκορσέζε, Ο Ιρλανδός

Τάικα Γουαϊτίτι, Τζότζο

Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο... Χόλιγουντ

Μπονγκ Τζουν-χο, Παράσιτα

Η πεντάδα των πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών (εδώ με 3 γυναικείες παρουσίες) είναι η εξής:

Μάτι Ντιοπ για το Atlantics

Αλμα Χαρ' ελ για το Honey Boy

Μελίνα Ματσούκας για το Queen & Slim

Τάιλερ Νίλσον & Μάικλ Σγουόρτζ για το The Peanut Butter Falcon

Τζο Τάλμποτ για το The Last Black Man In San Francisco.

