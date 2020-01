Oι προβλέψεις για τους νικητές των φετινών Χρυσών Σφαιρών: Μάχη μεταξύ "Ιρλανδού" και Ταραντίνο

Όλη η προσοχή και τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι στραμμένα αυτήν την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 το βράδυ (ξημερώματα ώρα Ελλάδος) στην λαμπερή 77η απονομή των Χρυσών Σφαιρών - Golden Globes (που θα μεταδοθούν live από το NBC) με παρουσιαστή για 5η φορά τον Ricky Gervais. Με τις υποψηφιότητες των Όσκαρ να πλησιάζουν καθώς θα ανακοινωθούν σε μία εβδομάδα, την Δευτέρα 13/1/2020, όπως αντιλαμβάνεστε, τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο για το ποιες ταινίες και ηθοποιοί θα έχουν το προβάδισμα και για τα Όσκαρ. Να θυμίσουμε πως τις Χρυσές Σφαίρες, η απονομή των οποίων θα λάβει χώρα στο Beverly Hilton στο Beverly Hills του Λος Άντζελες των ΗΠΑ, αποφασίζει η Hollywood Foreign Press Association – Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλυγουντ που αριθμητικά δεν υπερβαίνει τα 100-150 άτομα, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες οι Χρυσές Σφαίρες έχουν καταφέρει να αποτελούν βραβεία ξεχωριστής βαρύτητας στο δρόμο για τα Όσκαρ.

Η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα USA TODAY όπως καθιερωμένα κάνει, σε άρθρο της κάνει τα προγνωστικά της για το ποιος αναμένεται να κερδίσει αλλά και για το ποιος ενδεχομένως θα έπρεπε και θα άξιζε καλύτερα να κερδίσει.

Ξεκινώντας από την κύρια κατηγορία της καλύτερης ταινίας – Δράμα, η Usa Today εκτιμά πως μεταξύ των υποψηφίων φιλμ “The Irishman”, “Marriage Story”, “1917”, “Joker” και “The Two Popes – Οι Δύο Πάπες” θα επικρατήσει ο «Ιρλανδός», το γκανγκστερικό έπος σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε ενώ θα έπρεπε να κερδίσει το “Marriage Story – Ιστορία Γάμου” (και τα δύο φιλμ τα είδαμε στην Πάτρα).

Να θυμίσουμε πως το «Marriage Story» ηγείται φέτος των Χρυσών Σφαιρών με 6 υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας – κωμωδία/μιούζικαλ μεταξύ των υποψηφίων “Dolemite Is My Name”, “Jojo Rabbit”, “Knives Out”, “Once Upon a Time in Hollywood” και “Rocketman” εκτιμάται από την Usa Today πως θα κερδίσει το "Once Upon a Time – Κάποτε…στο Χόλιγουντ" του Κουέντιν Ταραντίνο ενώ θα άξιζε να κερδίσει προτιμότερα, το σατιρικό φιλμ του Τάικα Γουατίτι "Jojo Rabbit - Τζότζο" που βγαίνει 23 Ιανουαρίου 2020 στις Ελληνικές αίθουσες.

Στην έντονα ανταγωνιστική κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού (α’ γυναικείος ρόλος σε δράμα) μεταξύ των υποψηφίων Cynthia Erivo για το “Harriet” (6/2 στην Ελλάδα), Scarlett Johansson για το “Marriage Story”, Saoirse Ronan για το “Little Women – Μικρές Κυρίες”, Charlize Theron για το “Bombshell - Βόμβα” και την Renée Zellweger για το “Judy” θα κερδίσει και πρέπει δίχως αμφιβολία να κερδίσει την Χρυσή Σφαίρα η Zellweger που πραγματικά υποδύθηκε εντυπωσιακά και πολύ πειστικά την Τζούντι Γκάρλαντ!

Στον α’ ανδρικό ρόλο σε δράμα, μεταξύ των υποψηφίων είναι φέτος οι Christian Bale για το “Ford v Ferrari”, Antonio Banderas για το “Pain and Glory” του Αλμοδόβαρ, Adam Driver για το “Marriage Story”, Joaquin Phoenix για το “Joker” και ο Jonathan Pryce για το “The Two Popes”, και η πρόβλεψη είναι ότι θα κερδίσει ο Joaquin Phoenix ενώ θα έπρεπε ο Adam Driver που πράγματι είναι συγκινητικός στο «Ιστορία Γάμου».

Στον α’ γυναικείο ρόλο σε κωμωδία/μιούζικαλ, μεταξύ των υποψηφίων Awkwafina για το ανεξάρτητο φιλμ “The Farewell” που ξεκίνησε την πορεία του από το περσινό Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα, Ana de Armas για το “Knives Out”, Beanie Feldstein για το πολύ καλό “Booksmart”, Emma Thompson για το “Late Night” και την Cate Blanchett για το “Where’d You Go, Bernadette”, εκτιμάται πως την Χρυσή Σφαίρα θα κατακτήσει η Awkwafina ενώ ίσως να άξιζε να κερδίσει η Feldstein για το "Booksmart".

Στον καλύτερο α’ ανδρικό ρόλο σε κωμωδία/μιούζικαλ, μεταξύ των 5 υποψηφίων Daniel Craig (“Knives Out”), Roman Griffin Davis (“Jojo Rabbit”), Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood”), Taron Egerton (“Rocketman”) και τον Eddie Murphy για το “Dolemite Is My Name” που ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει υποψηφιότητα από το SAG το Screen Actor Guild, το Σωματείο δηλαδή Αμερικανών Ηθοποιών, η Usa Today αναφέρει στα προγνωστικά της πως η νίκη ανήκει τον Ντι Κάπριο αν και θα άξιζε η Χρυσή Σφαίρα να πάει στον Έντι Μέρφι ποτ πραγματικά φέτος έκανε comeback. O Έντι Μέρφι είχε τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα το 2007 για το μιούζικαλ "Dreamgirls".

Στον β’ γυναικείο ρόλο, υποψήφιες είναι οι: Kathy Bates για το “Η μπαλάντα του Richard Jewell” του Κλιντ Ίστγουντ (16/1 στην Ελλάδα), Annette Bening για το “The Report”, Laura Dern για το “Marriage Story”, Jennifer Lopez για το “Hustlers – Επικίνδυνες Κυρίες” και Margot Robbie για το “Bombshell” και θα κερδίσει και αξίζει να σαρώσει η Τζένιφερ Λόπεζ στον καλύτερο ρόλο της έως τώρα καριέρας της ως στρίπερ και «εγκληματικό», πανούργο μυαλό στο "Hustlers."

Στον καλύτερο β’ ανδρικό υποψήφιοι φέτος για την Χρυσή Σφαίρα είναι ο Tom Hanks για το “A Beautiful Day in the Neighborhood – Ένας Υπέροχος Γείτονας” (από 23/1 στην Ελλάδα), ο βετεράνος Anthony Hopkins για το “The Two Popes”, ο Al Pacino για το “The Irishman”, ο Joe Pesci για το “The Irishman” και ο Brad Pitt για το “Once Upon a Time in Hollywood”.

Θα κερδίσει και πρέπει ο Brad Pitt, αν και κατά την προσωπική μας άποψη και ο Αλ Πατσίνο έχει ελπίδες.

Να θυμίσουμε τέλος πως στην κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας δίνουν μάχη για την κατάκτηση της Χρυσής Σφαίρας οι Bong Joon Ho για το “Parasite - Παράσιτα”, Sam Mendes για το “1917” (από 9/1 στην Ελλάδα), Todd Phillips για το “Joker”, Martin Scorsese για το “The Irishman” και Quentin Tarantino για το “Once Upon a Time … in Hollywood” & κατά την προσωπική μας εκτίμηση η Χρυσή Σφαίρα θα πάει ή στον Σκορσέζε ή στον Ταραντίνο με αουτσάιντερ τον Κορεάτη Bong Joon Ho που αναμένεται να προταθεί και για το Όσκαρ. Πολύς λόγος και δη επικριτικός έγινε για το γεγονός πως δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα υποψήφια σκηνοθέτιδα ενώ θα άξιζε π.χ. η Greta Gerwig για τις «Μικρές Κυρίες» που αναμένονται 9/2 στη χώρα μας.

Tέλος έχει ενδιαφέρον και η μάχη στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού όπου συναγωνίζονται μεγάλα ονόματα όπως η σταρ της ποπ Taylor Swift με το “Beautiful Ghosts” από το μιούζικαλ «Cats» του Τομ Χούπερ, η Beyoncé με το “Spirit” από το «The Lion King» της Ντίσνει που είναι και το ακλόνητο φαβορί, ο Elton John με το “(I’m Gonna) Love Me Again” από το «Rocketman» ενώ συνυποψήφιοι τους είναι η Cynthia Erivo με το “Stand Up” (από το φιλμ «Harriet») και οι Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez με το “Into the Unknown” (από το Frozen 2 της Ντίσνει).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ