Στις 20 Φεβρουαρίου έρχεται στις αίθουσες το "Κάλεσμα της Άγριας Φύσης" με τον Χάρισον Φορντ

Η πολυαγαπημένη κλασική ιστορία του Αμερικανού συγγραφέα και δημοσιογράφου Τζακ Λόντον (1876-1916) με τίτλο «The Call of the Wild» που εκτυλίσσεται την περίοδο του 1890, των χρυσοθήρων στην Άγρια Δύση, παρουσιάζεται σε μια νέα εκδοχή, στην κινηματογραφική ταινία σε σκηνοθεσία Chris Sanders με πρωταγωνιστή τον 77χρονο σήμερα σούπερ σταρ Χάρισον Φορντ.

Η ταινία «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης - The Call of the Wild» αναμένεται να βγει στις 20 Φεβρουαρίου 2020 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την εταιρεία Odeon ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Η ταινία βασίζεται στην πολυαγαπημένη κλασική ιστορία «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» που πρωτοκυκλοφόρησε το 1903 και φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του Μπακ, ένα σκύλο με μεγάλη καρδιά. Η ευτυχισμένη ζωή του ανατρέπεται όταν ξαφνικά μεταφέρεται από το σπίτι του στην Καλιφόρνια στην εξωτική και άγρια Αλάσκα την περίοδο της μεγάλης εξόρυξης χρυσού το 1890. Ως το νεότερο μέλος μιας ομάδας σκύλων για αποστολές αλληλογραφίας – αργότερα γίνεται ο αρχηγός τους – ο Μπακ θα βιώσει την εμπειρία της ζωής του, βρίσκοντας στο τέλος την αληθινή του θέση σε αυτό τον κόσμο φροντίζοντας πια ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Harrison Ford, ο αγαπημένος Χαν Σόλο και Ιντιάνα Τζόουνς της μεγάλης οθόνης υποδύεται στην ταινία τον John Thornton.

Το «The Call of the Wild» όπως λέει το δελτίο Τύπου, είναι remake – ριμέικ της ταινίας του 1935. Παίζουν ακόμα εκτός του Harrison Ford, παίζουν και οι Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford και Colin Woodell.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ