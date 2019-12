Εικοσιπέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ κατέκτησε τη λίστα του Billboard με τα 100 καλύτερα τραγούδια για πρώτη φορά, λαμβάνοντας την πρώτη θέση στο αμερικανικό τσαρτ. "Τα καταφέραμε" είιπε η ερμηνεύτρια.