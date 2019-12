Έρχεται στις 6 Φεβρουαρίου 2020 το φιλμ "Μικρές Κυρίες" που ακούγεται & για τα Όσκαρ

Aν αναρωτιέστε πότε θα δούμε στη χώρα μας το φιλμ «Μικρές Κυρίες – Little Women» σε σκηνοθεσία της 36χρονης Greta Gerwig από το Σακραμέντο των ΗΠΑ, η οποία υπογράφει και τη σεναριακή διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Louisa May Alcott που είχε πρωτοκυκλοφορήσει εν έτει 1868, μάθετε πως αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 σε διανομή της Feelgood, λίγες μέρες πριν την απονομή των Όσκαρ που είναι για τις 9/2. Η Greta Gerwig που κατάφερε να λάβει 2 υποψηφιότητες καλύτερης σκηνοθεσίας και σεναρίου για το εξαιρετικό «Ladybird» που είχαμε δει τον Μάρτιο του 2018 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα της Jo March, το συγγραφικό alter ego της Louisa May Alcott, που αντανακλά στην μυθιστορηματική ζωή της. To ρόλο ανέλαβε να υποδυθεί η 25χρονη Σαόρσι Ρόναν που είχε πρωταγωνιστήσει και στη «Lady Bird».

Οι Μικρές Κυρίες είναι η ιστορία των τεσσάρων αδελφών Μαρτς. Η Μεγκ, η Τζο, η Μπεθ και η Άμυ, τόσο διαφορετικές και τόσο αγαπημένες μεταξύ τους, μεγαλώνουν μαθαίνοντας να αντιστέκονται στις δυσκολίες, να ξεπερνούν τα εμπόδια, να νικούν τα λάθη και τα ελαττώματά τους, να χαίρονται ότι τους προσφέρει η ζωή. Η Μεγκ (την υποδύεται η Έμα Γουόστον), η πιο μεγάλη, η πιο όμορφη, βάζει στην άκρη την φιλαρέσκεια και τις κοινωνικές φιλοδοξίες της και βρίσκει την ολοκλήρωση στην αγάπη. Η καλή Μπεθ αφοσιώνεται στην οικογένειά της, στη μουσική και σε όσους έχουν ανάγκη από βοήθεια και συμπαράσταση. Η Άμυ, η μικρότερη, η παραχαϊδεμένη των Μαρτς (στο ρόλο η 23χρονη Αγγλίδα Florence Pugh), δυσκολεύεται περισσότερο από τις άλλες να τιθασέψει τον εγωισμό της. Κι η Τζο, το αγοροκόριτσο, είναι η συγγραφέας της οικογένειας, αυτή, που μας διηγείται την ιστορία. Και το απολαμβάνει.

Στην εκδοχή της Gerwig, η γεμάτη αγάπη ιστορία της οικογένειας March – τέσσερα νεαρά κορίτσια, η καθεμία από τις οποίες είναι αποφασισμένη να ζήσει την ζωή της όπως θέλει – είναι άφθαρτη μέσα στο χρόνο και παράλληλα, στέκει επίκαιρη. Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh και Eliza Scanlen στους ρόλους των κοριτσιών, ο Louis Garrel ως Friedrich Bhaer, o γοητευτικός Timothée Chalamet που τον είχαμε δει και στο «Lady Bird», είναι ο γείτονας τους Laurie, η Laura Dern υποδύεται τη Μητέρα Marmee, ο Chris Cooper είναι ο κύριος Laurence και η σπουδαία Meryl Streep κάνει τον ρόλο της θείας March.

*Η πρεμιέρα του «Little Women» έγινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Museum of Modern Art στη Ν. Υόρκη στις 7 Δεκεμβρίου 2019 και η προβολή του φιλμ ξεκινά στις ΗΠΑ από την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019 σε διανομή της Sony Pictures Releasing. Το φιλμ που ευελπιστεί να λάβει υποψηφιότητες στα Όσκαρ (στις 13/1 θα ανακοινωθούν) ήδη συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα του 2019 σύμφωνα με το American Film Institute και το περιοδικό Time magazine. Στις 77ες Χρυσές Σφαίρες - Golden Globe Awards, έλαβε 2 υποψηφιότητες για καλύτερo α’ γυναικείο ρόλο σε δράμα (Σαόρσι Ρόναν) και για καλύτερη μουσική (το μουσικό σκορ υπογράφει ο Ελληνογάλλος Αλεξάντρ Ντεσπλά).

Διάρκεια: 135 λεπτά.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ