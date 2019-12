Ο Τζέιμς Κάμερον απειλεί: Το "Avatar 2" θα ξεπεράσει τους "Εκδικητές, Η Τελευταία Πράξη"

Χρειάστηκε μια δεκαετία και μεγάλη προσπάθεια, αλλά τελικά το "Avatar" του James Cameron έπεσε στη 2η θέση της λίστας με τις πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών εξαιτίας του "Avengers: Endgame – Oι Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη" της Μάρβελ σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσσο.

Η νίκη της υπερηρωικής ομάδας ήταν πράγματι μεγαλειώδης καθώς οι παγκόσμιες εισπράξεις κατάφεραν τελικά να φτάσουν το δυσθεώρητο νούμερο των 2,79 δις εκατ. δολαρίων αφήνοντας πίσω τους το “Avatar” με 2,78 δις. Ωστόσο όπως γράφει το gr.ign.com, η επικράτηση αυτή θα είναι σύντομη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον του «Τιτανικού» και του «Avatar» μιλώντας στην USA Today διεμήνυσε ότι το "Avatar 2" που θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου του 2021 σε περίπου 2 χρόνια από τώρα, θα ξεπεράσει το "Endgame" και έτσι το franchise θα βρεθεί και πάλι στην κορυφή. "Είναι σίγουρο, νομίζω", είπε ο James Cameron. "Αλλά ας δώσουμε στο 'Endgame' την ευκαιρία να το χαρούν και να γιορτάσουμε το γεγονός ότι ο κόσμος πάει ακόμα στους κινηματογράφους".

Το "Avatar" είχε κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2009, και απέφερε $2,78 δισ. παγκοσμίως. Την περασμένη εβδομάδα γιόρτασε την 10η επέτειο της κυκλοφορίας του. "Δεν θέλω να ακουστώ σαρκαστικός, μιας και ήμουν ανώτερος και έδωσα και τα συγχαρητήριά μου, αλλά μας νίκησαν με μικρή διαφορά. Έκανα τα μαθηματικά στο κεφάλι μου, ενώ οδηγούσα το πρωί. Οι λογιστές το αποκαλούν λάθος στρογγυλοποίηση", εξήγησε.

*Τα γυρίσματα του "Avatar 2" έχουν τελειώσει και συνολικά ετοιμάζονται τέσσερα sequel, τα οποία μάλλον θα φέρουν τους τίτλους "Avatar: The Way of Water", "Avatar: The Seed Bearer", "Avatar: The Tulkun Rider" και "Avatar: The Quest for Eywa", αλλά ακόμα δεν υπάρχει η σχετική επιβεβαίωση.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως πέρα από γνωστούς ηθοποιούς όπως οι Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Michelle Yeoh, το υπόλοιπο καστ θα είναι αρκούντως νεανικό. Ο προϋπολογισμός κάθε ταινίας ανέρχεται στα 250 εκατ. δολάρια. H Disney καθυστέρησε την κυκλοφορία των sequel, τα οποία θα βγουν πλέον μεταξύ των ετών 2021 και 2027.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Cameron δήλωσε ότι η επιτυχία του "Endgame" του δίνει ελπίδα, μιας και "δείχνει ότι ο κόσμος συνεχίζει να πηγαίνει σινεμά".