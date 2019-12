Αν αποζητάτε θρίλερ, έρχεται 9 Ιανουαρίου 2020 "Η Κατάρα"

To φιλμ τρόμου με τίτλο «Η Κατάρα - The Grudge» σε σκηνοθεσία Nicolas Pesce θα βγει στις 3 Ιανουαρίου 2020 στις Αμερικάνικες αίθουσες και σχεδόν αμέσως μετά στις 9/1/2020 έρχεται στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood.

Όταν κάποιος πεθαίνει στη στιγμή μιας δυνατής οργής…μια κατάρα γεννιέται. Η κατάρα βρίσκει καταφύγιο στο μέρος του θανάτου. Εκείνοι που την συνάντησαν, θα αντιμετωπίσουν την οργή της.

Μια εκδικητική, πεθαμένη ψυχή, ένα φάντασμα που βρίσκει καταφύγιο σε ένα καταραμένο σπίτι δημιουργεί μια τρομακτική αλυσίδα θανάτου σε όποιον προσπαθήσει να μπει μέσα, να κατοικήσει και να αναζητήσει την προέλευση του Κακού.

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από την αμερικάνικη εκδοχή της «Κατάρας» από τον Sam Raimi (Spider-Man, Drag Me to Hell). Εκείνο το φιλμ που ήταν ριμέικ του πρωτότυπου Γιαπωνέζικου «Ju-On: The Grudge» σε σκηνοθεσία Takashi Shimizu, είχε κάνει στο box office εισπράξεις 187 εκατ. δολαρίων. Και τώρα οι δημιουργοί της σειράς ταινιών Evil Dead, ζωντανεύουν ξανά την ακατάλληλη εκδοχή της.

Ο ίδιος ο Raimi υπογραμμίζει πως «όταν φτιάξαμε την ταινία το 2004, το genre του τρόμου βρισκόταν στο περιθώριο, ενώ τώρα έχει περάσει στο πετσί του mainstream κοινού».

Στη νέα ταινία που ουσιαστικά εκτυλίσσεται την ίδια περίοδο με την ταινία του 2004, παίζουν οι Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye and Jacki Weaver. Είναι το 4ο φιλμ του κινηματογραφικού franchise «The Grudge». Αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ