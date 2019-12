Καταφθάνει στις 2 Ιανουαρίου 2020 στην Ελλάδα το "Jumanji: Η Επόμενη Πίστα"

“Έσκισε” στα Αμερικάνικα ταμεία το “Jumanji: The Next Level -Jumanji: Η Επόμενη Πίστα” που είναι η συνέχεια του «Jumanji: Welcome to the Jungle» του τέλη του 2017, αρχές του 2018 είχε σαρώσει με 962 εκατ. δολάρια διεθνείς εισπράξεις. Η νέα ταινία σε σκηνοθεσία Τζέικ Κάσνταν, όπως και στο 1ο φιλμ, ήδη έπιασε κορυφή στο Αμερικάνικο box office με πάνω από 60 εκατ. δολάρια το περασμένο 3ήμερο (13-15/12/2019) ενώ συνολικά μέχρι στιγμής οι παγκόσμιες εισπράξεις έχουν φτάσει τα 213 εκατομμύρια.

Οι τέσσερις έφηβοι που επιβίωσαν από τις δοκιμασίες της προηγούμενης ταινίας επιστρέφουν σπίτι τους για τα Χριστούγεννα. Είναι πια φοιτητές και προσπαθούν να περάσουν στην επόμενη φάση της ζωής τους. Όταν ο Spencer επιστρέφει στο παιχνίδι, η Martha, o Fridge και η Bethany πρέπει να ανασυνταχθούν και να ξαναμπούν στον κόσμο του Jumanji για να τον σώσουν με κάθε κόστος. Το παιχνίδι όμως έχει πια χαλάσει. Ό,τι ήξεραν για το Jumanji δεν ισχύει πια, καθώς ανακαλύπτουν καινούριες περιοχές πέρα από τη ζούγκλα. Είναι αχανές, πιο επικίνδυνο και γεμάτο παγίδες και ο μόνος τρόπος να βγουν ζωντανοί είναι να στηριχτούν στις δυνάμεις τους, για να επιβιώσουν από τις αλλαγές του παιχνιδιού και να σώσουν τον Spencer.

Το τιμ λοιπόν συγκεντρώνεται ξανά. Όμως το παιχνίδι έχει αλλάξει. Εκτός από απίστευτα εφέ και επικά τοπία, οι θεατές πρέπει να προσμένουν τα απρόσμενα. Γιατί μπορεί να επιστρέφουν οι Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black και Karen Gillan μαζί με τους εφηβικού χαρακτήρες που υποδύονται οι Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman και Morgan Turner, αλλά τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Με τις προσθήκες των Danny DeVito, Awkwafina και Danny Glover, τα άβαταρ αλλάζουν ρόλους με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα και φόντο πρωτόγνωρες, επικίνδυνες περιοχές του παιχνιδιού.

Στην Ελλάδα η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει να προβάλλεται από την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 σε διανομή από τη Feelgood. Θα παιχθεί μεταγλωττισμένη και με υπότιτλους και την περιμένουμε και στην Πάτρα.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει και πάλι ο Jake Kasdan που έχει συνεργαστεί & στο σενάριο, ο οποίος αυτή τη φορά θα μας ταξιδέψει μακριά από τη ζούγκλα σε αφιλόξενους αμμόλοφους μέχρι και χιονισμένες βουνοκορφές.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ