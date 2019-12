Η δύσκολη ζωή της θλιμμένης πριγκίπισσας των Roxette

H υπέροχη φωνή της ταυτίστηκε με το όνειρο κάθε νεαρού κοριτσιού ανά την υφήλιο για την μία, τη μοναδική, την αληθινή αγάπη. Το «It must have been love», που ακουγόταν να ερμηνεύει μοναδικά στο «Pretty Woman», όταν η Τζούλια Ρόμπερτς έφευγε απογοητευμένη έχοντας αφήσει πίσω της τον αγαπημένο της Ρίτσαρντ Γκιρ, αποτελεί, δεκαετίες τώρα, το σάουντρακ μιας από τις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης.

Ακολούθησαν άλλες, επίσης πολύ μεγάλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων τα τραγούδια «Listen to your Heart», «Dangerous» και φυσικά το πασίγνωστο «It must been love», που παρότι είχε γραφτεί λίγο νωρίτερα, έγινε διεθνής επιτυχία μέσα από την ταινία «Pretty Woman». Οι δίσκοι των Roxette πουλούσαν εκατομμύρια αντίτυπα και στις διεθνείς περιοδείες τους επικρατούσε το αδιαχώρητο. Η Μαρί Φρέντρισκον, το λεπτό κορίτσι, με το κοντοκουρεμένο ξανθό μαλλί είχε γίνει πλέον μια από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ της δεκαετίας.

Ακόμη κι εκείνη, όμως, την χρυσή εποχή της καριέρας της η ίδια δεν ένιωθε καλά μέσα της. Η δημοσιότητα την έπνιγε, ένιωθε να χάνει τον εαυτό της. Φωτεινή διέξοδο απ’ όλα αυτά τα πιεστικά συναισθήματα βρήκε στο πρόσωπο του μουσικού Michael Bolyos. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1991, κατά την διάρκεια μιας περιοδείας των Roxette στην Αυστραλία και ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Παντρεύτηκαν το 1994, απέκτησαν μαζί δύο υπέροχες κόρες, και παρέμειναν για πάντα ο ένας στο πλευρό του άλλου στα εύκολα και στα δύσκολα.