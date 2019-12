Η Μέριλ Στριπ έφτασε τις 34 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες

Αφού έσπασε το δικό της ρεκόρ το 2018 με την υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα για το φιλμ «The Post», η 70χρονη ηθοποιός Μέριλ Στριπ ξανασπάει το ρεκόρ της φέτος κατακτώντας την 34η υποψηφιότητα της καριέρας της, του καλύτερου β' γυναικείου Ρόλου σε Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα για το «Big Little Lies».

Έτσι η αειθαλής ηθοποιός με την λαμπρή καριέρα εδώ και πάνω από 40 χρόνια, παραμένει ο άνθρωπος με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων μέχρι και σήμερα.

Η Μέριλ Στριπ όπως θυμίζει σε ανάρτηση του το flix.gr, κέρδισε την 1η της υποψηφιότητα το 1979 για τον «Ελαφοκυνηγό» του Μάικλ Τσιμίνο και κέρδισε πρώτη φορά το 1980 στον Β' Γυναικείο Ρόλο σε Δράμα για το συγκινητικό «Κράμερ εναντίον Κράμερ» σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Μπέντον όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Ντάστιν Χόφμαν. Συνολικά έχει κερδίσει 8 Χρυσές Σφαίρες καθώς και ένα τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille το 2017.

Ακολουθούν αναλυτικά οι υποψηφιότητες & βραβεύσεις της στις Golden Globes – Χρυσές Σφαίρες:

1979 Β' Γυναικείος Ρόλος - Ελαφοκυνηγός - Υποψηφιότητα

1980 Β' Γυναικείος Ρόλος - Κράμερ εναντίον Κράμερ - Χρυσή Σφαίρα

1982 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Η Ερωμένη του Γάλλου Υπολοχαγού - Χρυσή Σφαίρα

1983 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Η Εκλογή της Σόφι - Χρυσή Σφαίρα

1984 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Η Εξαφάνιση της Κάρεν Σίλκγουντ - Υποψηφιότητα

1986 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Πέρα από την Αφρική - Υποψηφιότητα

1989 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Κραυγή στο Σκοτάδι - Υποψηφιότητα

1990 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - She Devil - Υποψηφιότητα

1991 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Postcards from the Edge - Υποψηφιότητα

1993 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Death Becomes Her - Υποψηφιότητα

1995 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Άγριος Ποταμός - Υποψηφιότητα

1996 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Οι Γέφυρες του Μάντισον - Υποψηφιότητα

1997 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Marvin's Room - Υποψηφιότητα

1998 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι - Σειρά ή Τηλεταινία - First Do Not Harm - Υποψηφιότητα

1998 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - One True Thing - Υποψηφιότητα

2000 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Music of the Heart - Υποψηφιότητα

2003 Β' Γυναικείος Ρόλος - Adaptation - Χρυσή Σφαίρα

2003 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Οι Ώρες - Υποψηφιότητα

2004 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι - Σειρά ή Τηλεταινία - Angels in America - Χρυσή Σφαίρα

2005 Β' Γυναικείος Ρόλος - The Manchurian Candidate - Υποψηφιότητα

2007 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Ο Διάβολος Φοράει Prada - Χρυσή Σφαίρα

2009 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Doubt - Υποψηφιότητα

2009 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Mamma Mia! - Υποψηφιότητα

2010 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - It's Complicated - Υποψηφιότητα

2010 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Julie & Julia - Χρυσή Σφαίρα

2012 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - Η Σιδηρά Κυρία - Χρυσή Σφαίρα

2013 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Hope Springs - Υποψηφιότητα

2014 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα - August: Osage County - Υποψηφιότητα

2015 Β' Γυναικείος Ρόλος - Into the Woods - Υποψηφιότητα

2017 Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ - Florence Foster Jenkins – Υποψηφιότητα.