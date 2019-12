Χρυσές Σφαίρες 2020: "Ιστορία Γάμου", "Ιρλανδός", Ταραντίνο & "Τζόκερ" προπορεύονται

Η επίσημη Οσκαρική σεζόν μόλις ξεκίνησε με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Golden Globes – Χρυσών Σφαιρών, η απονομή των οποίων θα γίνει σε λαμπερή τελετή στο Beverly Hilton την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 με παρουσιαστή τον Ricky Gervais.

Πρόκειται αισίως για την 77η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών που τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν σταθερά τον «προάγγελο» των Όσκαρ που ακολουθούν χρονικά.

Το πρωί της Δευτέρας 9 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα Ανερικής), ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020, από τους ηθοποιούς Τιμ Αλεν, Ντακότα Φάνινγκ και Σούζαν Καλέτσι Γουότσον μαζί & με τον Λορέντζο Σόρια, Πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ που απονέμει τις Χρυσές Σφαίρες καθώς και τους φετινούς «πρέσβεις» των Χρυσών Σφαιρών, Ντίλαν και Πάρις Μπρόσναν, οι οποίοι είναι οι γιοι του σταρ Πιρς Μπρόσναν και ασχολούνται με το μόντελινγκ και την ηθοποιία.

Έξι (6) λοιπόν υποψηφιότητες συγκέντρωσε η «Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπόμπακ που παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, και ακολουθούν από κοντά, όπως διαβάσαμε στο flix.gr, με πέντε (5) η κάθε ταινία, το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο (στην κατηγορία της καλύτερης Κωμωδίας/μιούζικαλ) και «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε που αξίζει να σημειώσουμε πως συνεχίζεται η προβολή του στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, στην προβολή των 21.00. Όπως γράφει το flix.gr, το 3ωρο και πλέον φιλμ παρότι είναι υποψήφιο για Καλύτερη Ταινία (στην κατηγορία Δράμα), σκηνοθεσία, σενάριο και για καλύτερο Β' Ανδρικό ρόλο, με υποψήφιους τον Αλ Πατσίνο και τον Τζο Πέσι, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο βασικός δηλαδή πρωταγωνιστής, είναι ο μόνος που παραγκωνίστηκε από τις Χρυσές Σφαίρες και δεν μπόρεσε να είναι υποψήφιος.

Παρά την εκτεταμένη συζήτηση, οι «Μικρές Κυρίες», όχι απλώς έμειναν σε χαμηλά νούμερα στις υποψηφιότητες, αλλά και δεν είδαν τη δημιουργό τους, την Γκρέτα Γκέργουιγκ, να διαγωνίζεται στη αποκλειστικά ανδρική, φέτος, κατηγορία σκηνοθεσίας.

Το υπερεπιτυχημένο και πολυσυζητημένο «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς προτάθηκε για 4 Χρυσές Σφαίρες (ταινίες – Δράμα, σκηνοθεσίας, α’ ανδρικού ρόλου και μουσικής). Το πολεμικό φιλμ του Σαμ Μέντες «1917» που έχει γυριστεί πρωτοποριακά σ’ ένα συνεχές μονοπλάνο, προτάθηκε για καλύτερη ταινία – Δράμα, σκηνοθεσία και μουσική ενώ στις ευχάριστες εκπλήξεις είναι οι υποψηφιότητες του Αντόνιο Μπαντέρας για την ταινία του Αλμοδοβάρ «Πόνος και Δόξα» (το φιλμ είναι υποψήφιο και στην ξενόγλωσση κατηγορία) αλλά και της Τζένιφερ Λόπεζ στο β’ γυναικείο ρόλο για τις «Επικίνδυνες Κυρίες – Hustlers».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες οι φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών αφήνουν έξω ουσιαστικά το φινάλε του «Game of Thrones», δεν πριμοδοτούν επιλογές όπως το «When they See Us» στη μίνι - σειρά, επιλέγουν μόνο μια από τις δύο πρωταγωνίστριες του δεύτερου κύκλου του «Killing Eve» και κάνουν πως το «El Camino» δεν γυρίστηκε ποτέ. Από την άλλη έδωσαν τη σημασία που έπρεπε στο «The Morning Show» με την Τζένιφερ Άνιστον και στο «Fleabag», έμειναν πιστές στο «Big Little Lies» και το «The Kominsky Method».

Να θυμίσουμε πως στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2020 θα δοθεί Τιμητικό βραβείο στον Τομ Χανκς, ο οποίος έχει και υποψηφιότητα στον β' ανδρικό ρόλο.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ 2020 - ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ιστορία Γάμου»

«Οι Δύο Πάπες»

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Κρίστιαν Μπέιλ, «Κόντρα σε Ολα»

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και Δόξα»

Ανταμ Ντράιβερ «Ιστορία Γάμου»

Γιοακίν Φίνιξ, «Joker»

Τζόναθαν Πράις, «Οι Δύο Πάπες»

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Σίνθια Ερίβο, «Harriet»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Ιστορία Γάμου»

Σαόρσι Ρόναν, «Μικρές Κυρίες»

Σαρλίζ Θερόν, «Bombshell» (το φιλμ βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες 26/12 από τη Σπέντζος Φιλμ)

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

«Dolemite is my Name»

«Jojo Rabbit»

«Στα Μαχαίρια» (παίζεται τώρα στην Πάτρα σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε)

«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

«Rocketman»

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ντάνιελ Κρεγκ, «Στα Μαχαίρια»

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις, «Jojo Rabbit»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Τάρον Ετζερτον, «Rocketman»

Εντι Μέρφι, «Dolemite Is My Name»

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ακουαφίνα, «The Farewell»

Ανα ντε Αρμας, «Στα Μαχαίρια»

Μπίνι Φέλντστιν, «Booksmart»

Εμα Τόμσον, «Late Night»

Κέιτ Μπλάνσετ, «Where’d You Go Bernadette»

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Αντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Ανέτ Μπένινγκ, «The Report»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Τζένιφερ Λόπεζ, «Hustlers»

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Μπονγκ Τζουν-χο, «Parasite»

Σαμ Μέντες, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Τοντ Φίλιπς, «Joker»

ΣΕΝΑΡΙΟ

«Ιστορία Γάμου»

«Parasite»

«Οι Δύο Πάπες»

«Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION

«Frozen 2»

«The Lion King»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Motherless Brooklyn»

«Μικρές Κυρίες»

«Joker»

«1917»

«Ιστορία Γάμου»

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

«Beautiful Ghosts» – «CATS»

«I’m Gonna Love Me Again» – «Rocketman»

«Into the Unknown» – «Frozen 2»

«Spirit» – «The Lion King»

«Stand Up» – «Harriet»

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

«The Farewell»

«Les Misérables»

«Πόνος και Δόξα»

«Parasite»

«Portrait of a Lady on Fire».