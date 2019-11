Έγινε Ημερίδα για τον σκηνοθέτη Στάνλει Κιούμπρικ στην Αθήνα

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα «Στάνλεϊ Κιούμπρικ: Ο σκηνοθέτης από το μέλλον», στο Exile Room (Αθηνάς 12 Μοναστηράκι) στην Αθήνα.

Περισσότεροι από 70 θεατές παρακολούθησαν την παρουσίαση του τόμου Στάνλεϊ Κιούμπρικ: Ο σκηνοθέτης από το μέλλον από τους Νέστορα Πουλάκο και Θόδωρο Σούμα, καθώς και την προβολή του αριστουργήματος του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Barry Lyndon», παραγωγής του 1975, την οποία προλόγισε ο κριτικός κινηματογράφου του filmy.gr Σπύρος Δούκας.

Η συγκεκριμένη έκδοση κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία και αποτελεί τον 3ο τόμο της σειράς Με το Βλέμμα της Κριτικής (έχουν προηγηθεί οι εκδόσεις για τον Μικελάντζελο Αντονιόνι και τον Αντρέι Ταρκόφσκι). Γράφουν οι: Γιώργος Ρούσσος, Τάσος Ρέτζιος, Γιώργος Παπαδημητρίου, Σταύρος Γανωτής, Δημήτρης Χαρίτος, Χρήστος Μήτσης, Νίκος Τσαγκαράκης, Γιάννης Καντέας-Παπαδόπουλος, Ιωσήφ Πρωιμάκης, Θόδωρος Σούμας. Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Ρούσσος. Αρχισυντάκτης: Νέστορας Πουλάκος.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την πλατφόρμα The Movie Safe, το περιοδικό Filmy.gr και τον πολυχώρο Exile Room. Πρότζεκτ: Με το Βλέμμα της Κριτικής. Διοργάνωση: Το Μέλλον -Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Οι επόμενες ημερίδες αναμένονται την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2020.

*Στο μεταξύ από 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2019 στον κινηματογράφο Ανδόρα (οδός Σεβαστουπόλεως 117, Αμπελόκηποι) το 32ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου με υπερηφάνεια παρουσιάζει μία μεγάλη ρετροσπεκτίβα στον ιδιοφυή Στάνλεϋ Κιούμπρικ!

Το πρόγραμμα προβολών είναι το εξής:

ΠΕΜΠΤΗ 28.11

8.15 μ.μ. | ΜΠΑΡΙ ΛΙΝΤΟΝ / Barry Lyndon, 1975 | ΗΠΑ | 185’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Η άνοδος και η πτώση της ενήλικης ζωής του Ρέντμοντ Μπάρι, ενός νεαρού Ιρλανδού που ταξιδεύει στα πεδία των μαχών και τα σαλόνια της Ευρώπης του δέκατου όγδοου αιώνα, επιδιώκοντας, μέσω κατασκοπείας, αποπλάνησης, τζόγου και μονομαχιών, να ζήσει τη ζωή ενός ευγενή εώς ότου κατακτά την καρδιά μιας πλούσιας χήρας και αναλαμβάνει την αριστοκρατική θέση του νεκρού συζύγου της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11

8.00 μ.μ. | FEAR AND DESIRE, 1953 | ΗΠΑ | 62’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Κατά τη διάρκεια ενός φανταστικού πολέμου σε μια άγνωστη χώρα, τέσσερις στρατιώτες επιβιώνουν από τη συντριβή του αεροπλάνου τους για να βρεθούν σε ένα δάσος έξι μίλια πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Το σχέδιο της ομάδας είναι να φτάσει στο κοντινό ποτάμι, να φτιάξει μια σχεδία και στη συνέχεια, υπό την κάλυψη της νύχτας, να επιστρέψει σε φιλικό έδαφος.

9.30 μ.μ. | ΛΟΛΙΤΑ / Lolita, 1962 | ΗΠΑ | 153’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Ένας διαζευγμένος Βρετανός καθηγητής γαλλικής λογοτεχνίας, ταξιδεύει σε μια μικρή πόλη στην Αμερική για να αναλάβει μια θέση διδασκαλίας. Εκεί αφήνεται σε μια σχέση με την ερωτικά ακόρεστη, χήρα σπιτονοικοκυρά του. Τελικά την παντρεύεται αλλά με απώτερη επιδίωξη να πλησιάσει την 14χρονη κόρη της, Λολίτα, με την οποία νιώθει αθεράπευτα ερωτευμένος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11

8.15 μ.μ. | ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ / The Killing, 1956 | ΗΠΑ | 84’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Μετά από 5 χρόνια στο Αλκατράζ, ο Τζόνι Κλέι αποφασίζει ότι εφόσον πρόκειται να διαπράττει εγκλήματα, το κέρδος θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με την τιμωρία. Έτσι σχεδιάζει με κάθε λεπτομέρεια μια πολυεπίπεδη ληστεία στον ιππόδρομο με λεία $2.000.000. Μοναδική αδυναμία στο σχέδιό του είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την άπληστη σύζυγο ενός συνεργάτη του και τον αδίστακτο εραστή της.

10.00 μ.μ. | ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / A Clockwork Orange, 1971 | ΗΠΑ | 137’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Σε μια μελλοντική κοινωνία, ο βίαιος και ψυχοπαθής έφηβος Άλεξ, αρχηγός μιας συμμορίας υπερβολικά βίαιων νεαρών που σκοτώνουν, κλέβουν και βιάζουν, πέφτει στα χέρια της αστυνομίας. Με τη σύλληψή του θα χρησιμοποιηθεί σε πειράματα που αποσκοπούν στη απαλοιφή των καταστροφικών βίαιων παρορμήσεών του, αλλά όταν αποφυλακίζεται αδυνατεί να αντιμετωπίσει τη βία που τον περιβάλλει.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1.12

8.00 μ.μ. | S.O.S ΠΕΝΤAΓΩΝΟ ΚΑΛEI ΜOΣΧΑ / Dr Strangelove (Or How I learned To Stop Worrying And Love The Bomb), 1964 | ΗΠΑ | 95’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Ο παρανοϊκός ταξίαρχος Τζακ Ρίπερ της Αεροπορικής Βάσης Burpelson, πιστεύοντας ότι η φθορίωση του νερού είναι μια σοβιετική πλεκτάνη για να δηλητηριάσει τον αμερικανικό πληθυσμό, αποφασίζει να εξαπολύσει πυρηνική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση χωρίς τη γνώση των ανωτέρων του, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του Προέδρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2.12

8.15 μ.μ. | ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ / Killer’s Kiss, 1955 | ΗΠΑ | 67’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

O επιτυχημένος πυγμάχος Ντέιβι Γκόρντον παρεμβαίνει στον καβγά της χορεύτριας Γκλόρια με τον εργοδότη και εραστή της, Βίνσεντ. Οι δύο τους αποκτούν ερωτική σχέση, πράγμα το οποίο δεν αρέσει καθόλου στον εκδικητικό Βινς, ο οποίος οργανώνει μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου του Ντέιβι και στη συνέχεια απαγάγει την Γκλόρια αναγκάζοντας τον Ντέιβι να κάνει τα πάντα για να τη σώσει.

9.45 μ.μ. | ΣΤΑΥΡΟΙ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ / Paths Of Glory, 1957 | ΗΠΑ | 88’ | Σκηνοθεσία: Stanley Kubrick

Η ματαιότητα και η ειρωνεία του πολέμου στα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου. Ένας διοικητής μονάδας στον γαλλικό στρατό πρέπει να αντιμετωπίσει έναν ματαιόδοξο στρατηγό που κατηγορεί τους στρατιώτες του για δειλία μετά την άρνησή τους να επιτεθούν σε μια εχθρική θέση. Την ίδια στιγμή, ως διοικητής τους, πρέπει να υπερασπιστεί τη δίκαιη ανταρσία τους.

ΤΡΙΤΗ 3.12

ΤΕΤΑΡΤΗ 4.12

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 6 ευρώ.

Κάρτα 5 προβολών: 20 ευρώ.

*Η τελευταία ταινία του Κιούμπρικ ήταν το «Μάτια Ερμητικά κλειστά» το 1999. O Κιούμπρικ πέθανε στις 7 Μαρτίου του 1999 σε ηλικία 71 ετών.