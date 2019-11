Ο ΓαλλοΠαλαιστίνιος σκηνοθέτης Ελία Σουλεϊμάν ήρθε στην Αθήνα -ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Με ένα πολύ ενδιαφέρον masterclass (Σεμινάριο) ολοκληρώθηκε η 2η επίσκεψη του εκλεκτού σκηνοθέτη Ελία Σουλεϊμάν στην Αθήνα. Ήταν μια συζήτηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών, όπου ο βραβευμένος στις Κάννες, Παλαιστίνιος στην καταγωγή, κάτοικος Παρισιού, σκηνοθέτης μίλησε για όλα τα μεγάλα θέματα και απήντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και σινεφίλ που συγκεντρώθηκαν πριν λίγες μέρες (την περασμένη Παρασκευή) στο φιλόξενο café του βιβλιοπωλείου Ιανός στην οδό Σταδίου στην Αθήνα.

Εκτός από την πιο πρόσφατη ταινία του «It Must be heaven», ο Ελία Σουλεϊμάν αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στο σινεμά, στην Παλαιστίνη, στα στερεότυπα που επικρατούν στη δύση για τη ζωή εκεί, μίλησε για την πολιτική, το δικό του όραμα ως σκηνοθέτης, τις χαρές αλλά και τη μελαγχολία της ζωής. Σε ερώτηση σχετικά με την αλλαγή που μπορεί να φέρει η τέχνη στα κακώς κείμενα της ζωής και της κοινωνίας, απάντησε πως ο ίδιος είναι μάλλον απαισιόδοξος, έχοντας συνειδητοποιήσει την αδυναμία της τέχνης να αντιδράσει εγκαίρως απέναντι στη σαρωτική ορμή της παγκοσμιοποίησης, που «θέλει ανοικτά σύνορα μόνο όταν πρόκειται για τον καταναλωτισμό, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα σηκώνει συνεχώς τείχη», και ότι ενώ η τέχνη βοηθά στο να δημιουργηθεί ελπίδα, αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τα πράγματα αφού «ο χρόνος που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που χρειάζεται μια βόμβα για να σκοτώσει χιλιάδες».

Και το χιούμορ που διαπερνά πάντα τις ταινίες του, ήταν παρόν και στη σημερινή κουβέντα, όπου αστειεύτηκε πολλές φορές, ανάμεσα σε άλλα και για το σχεδόν …απειλητικό πάθος των Ελλήνων ακόμη κι όταν λένε καλημέρα, ενώ σχολίασε την ομορφιά της Αθήνας τις μέρες με ήλιο…

Στο μεταξύ το βράδυ της Πέμπτης 21/11/2019, ο Ελία Σουλεϊμάν ήταν και στην έναρξη του 32ου Πανοράματος Ευρωπαικού Κινηματογράφου που τον έφερε καλεσμένο στην Αθήνα. Η πρεμιέρα δόθηκε στον κινηματογράφο Τριανόν, από τις πιο σινεφίλ αίθουσες της πρωτεύουσας, μέλος του Ευρωπαικού δικτύου κινηματογραφικών αιθουσών, όπου και πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του φετινού Φεστιβάλ (Πανοράματος), με την αθηναϊκή πρεμιέρα της ταινίας του «Επίγειος Παράδεισος (It Must Be Heaven)».

Τον σκηνοθέτη σύστησε στους θεατές ο Διευθυντής του φεστιβάλ και γνωστ΄ςο κινηματογραφικός κριτικός, Νίνος Μικελίδης.

Η πρεμιέρα του φεστιβάλ έγινε με επιτυχία, παρά την έντονη βροχή που δυσκόλεψε τους σινεφίλ της πόλης. (οι φωτ. που μας εστάλησαν από το 32ο Πανόραμα Ευρωπαικού Κινηματογράφου είναι του: Πάνου Μουζάκη).

Η ταινία, με το χαρακτηριστικό χιούμορ και τη διορατική, ευαίσθητη ματιά του Παλαιστίνιου-Παριζιάνου σκηνοθέτη πάνω στο θέμα της ταυτότητας, της έννοιας της πατρίδας και της υπαρξιακής αναζήτησης εν μέσω της παγκοσμιοποιημένης ζωής μας, καταχειροκροτήθηκε.

Οι πιο πιστοί φίλοι στη συνέχεια ήσαν μαζί με τους υπεύθυνους του Φεστιβάλ στο Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. / Booze Cooperative, όπου και γιόρτασαν μέχρι αργά την πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης και την επιστροφή του Ελία Σουλεϊμάν στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, με τις μουσικές επιλογές ενός άλλου καλού φίλου του φεστιβάλ, του κριτικού κινηματογράφου Ρόμπι Εκσιέλ, που ανέλαβε αυθόρμητα τα decks!

Το φετινό 32ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου να θυμίσουμε πως διαρκεί μέχρι και τις 4/12 και φιλοξενείται στις κινηματογραφικές αίθουσες ΤΡΙΑΝΟΝ (21/11- 4/12, Κοδριγκτώνος 21) και ΑΝΔΟΡΑ (28/11- 4/12, Σεβαστουπόλεως 117).

Το thebest.gr είχε το προνόμιο να ταξιδέψει και να βρεθεί στο Τριανόν στην όμορφη αυτή και φιλόξενη κινηματογραφική γιορτή όπου παρακολούθησε μία ταινία «αγέραστη» και αξεπέραστη εδώ και 50 χρόνια, απ’ όταν πρωτοβγήκε, τους θρυλικούς «Δύο Ληστές – Butch Cassidy and the Sundance Kid» με τους Πολ Νιούμν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ (θα κάνουμε ξεχωριστή ανάρτηση γι’ αυτό).

