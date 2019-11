Το νέο φιλμ του Χέρτζογκ "Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Με μία φετινή ταινία σε α’ προβολή για την Πάτρα συνεχίζονται οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας την Δευτέρα 25.11.2019 στα Odeon Veso Mare. Πρόκειται για την «Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε» σε σκηνοθεσία του σημαντικού σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ.

Ένας άνδρας προσλαμβάνεται για να υποδυθεί τον εκλιπόντα πατέρα ενός 12χρονου κοριτσιού.

Ο υπερδραστήριος, πρωτοπόρος σκηνοθέτης Werner Herzog συνεχίζει ακούραστος, με μια «χειροποίητη», εξαιρετική ταινία, για ένα υπαρκτό Γιαπωνέζικο φαινόμενο (η ζωή είναι πολλές φορές πιο παράδοξη κι από την πιο αχαλίνωτη φαντασία): Μια εταιρία μισθώνει ηθοποιούς για να υποδύονται, φίλους και συγγενείς σε προσωπικές στιγμές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, και ο ηθοποιός που υποδύεται τον υπάλληλο στο φιλμ, είναι στην αληθινή ζωή ο ιδιοκτήτης της. Έτσι ανιχνεύονται εδώ οι εθνολογικές ιδιαιτερότητες, οι πολιτισμικές συγκρούσεις και η ανθρώπινη συμπεριφορά in extremis.

OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΕ – FAMILY ROMANCE, LLC

• Σκηνοθεσία – Σενάριο - Φωτογραφία : Βέρνερ Χέρτσογκ

• Ηθοποιοί: Ίσι Γιουίτσι, Μαχίρο Τανιμότο, Μίκι Φουτζιμάκι, Τακάσι Νακατάνι.

• Μοντάζ: Σον Σκάνελ

• Μουσική: Ερνστ Ρέιζενγκερ

• Χώρα : Ιαπωνία - Η.Π.Α. (Έγχρωμη)

• Διάρκεια: 89 λεπτά.

• Πρώτη προβολή: 6.00 μμ

• Δεύτερη προβολή: 8.15 μμ.

• Τρίτη προβολή: 10.30 μμ.

Διακρίσεις: Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών 2019 εκτός συναγωνισμού.

Η εταιρεία OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΕ έχει δημιουργηθεί για να μισθώνει ηθοποιούς που υποδύονται και αναπληρώνουν συγγενείς, φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα, για λογαριασμό των πελατών τους, ώστε να εξασφαλίζεται αυτό ακριβώς που δηλώνει η επωνυμία της, η οικογενειακή ευτυχία. Οι υπάλληλοι της εταιρείας συμπαρίστανται στους πελάτες αναλαμβάνοντας ρόλους σε πάρτι, γάμους, κηδείες, ακόμη και σε ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές.

Ένας κόσμος εικονικός, συχνά τραγικός, άλλες φορές κωμικός και συχνά ιδιαιτέρως παράξενος. Ανθρώπινοι δεσμοί εύθραυστοι και προκατασκευασμένοι, που ίσως τελικά θίγουν άβολες αλήθειες: πόσους ρόλους αναλαμβάνουν να υποδυθούν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους; ποια είναι τα όρια της ευτυχίας και ποια τα όρια της απεικόνισής της;

Ο πρωταγωνιστής Yuichi Ishii δεν είναι ηθοποιός. Στην πραγματική ζωή εργάζεται υποδυόμενος ανθρώπους και μέλη οικογενειών κατά παραγγελία.

Ο Werner Herzog δημιουργεί μια ταινία, μίγμα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ σε μια από τις πιο ιδιόμορφες ταινίες της δεκαεκτίας. Η ταινία αναφέρεται στην παράξενη επιχείρηση «ενοικίαση οικογένειας», κάτι που δεν μας εκπλήσει από τον ιδιόμορφο Herzog. Η ταινία δίνει στον σκηνοθέτη την ευκαιρία να δημιουργήσει μια μαγευτική σύγκλιση κινηματογράφου και σεναρίου, ένα ιβρύδιο μυθοπλασίας με στοιχεία ντοκιμαντέρ.

Ο Yuichi Ishii πρωταγωνιστεί σαν κάποιος που θα υποδυθεί οποιοδήποτε ρόλο με το σωστό αντίτιμο, του πατέρα, του φίλου, του συνεργάτη, οποιονδήποτε. Το θέμα όμως είναι ότι και στην πραγματικότητα αυτή είναι η δουλειά του σε μια εταιρία που ονομάζεται Family Romance, και παρόλο που δεν είναι ηθοποιός κινηματογράφου, η ερμηνεία του στην ταινία ακτινοβολεί μια πολύ ενδιαφέρουσα αυθεντικότητα σε αυτή την παράξενη δουλειά.

Ο Yuichi προσπαθεί να φέρει την ευτυχία στους πελάτες του ενώ η σχέση του με τη μικρή Mahiro γίνεται στενότερη με το κοριτσάκι να επιθυμεί μια μόνιμη σχέση με τον «πατέρα» της. Στριμωγμένος συναισθηματικά μεταξύ της επαγγελματικής συνείδησης και των αισθημάτων του για το κορίτσι, και τη μητέρα της που τον προσέλαβε για τον ρόλο, προσπαθεί να απεγκλωβιστεί δεδομένου ότι «δεν επιτρέπεται να αγαπάμε, ούτε να μας αγαπούν». Περιγράφεται μια καπιταλιστική κοινωνία όπου όλα ανάγονται σε εμπόριο, ακόμη και τα ανθρώπινα συναισθήματα, παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορος προς την ανθρώπινη επαφή.

Η ταινία “Family Romance, LLC” έχει την γλυκόπικρη ποιότητα ιστορίας του Ντίσνεϊ, αλλά και μιας ταινίας ζωής, που καταλήγουν σε ένα πείραμα, αενάως αιωρούμενο.

Οι χαρακτήρες του Herzog έχουν εμμονή με τη φύση, το ίδιο και ο Yuichi παρόλο που αυτός εναντιώνεται στην ανθρώπινη πλευρά του. Τα στοιχεία αυτά της ταινίας τονίζουν μαγευτικά τις αντιθέσεις του Herzog στις εξερευνήσεις του για τα μυστήρια του σύγχρονου κόσμου. Τονίζοντας τις αντιθέσεις αυτές, αφήνει το υλικό του να μιλάει από μόνο του. Eric Kohn (22.5.2019)

Μέγιστος διανοητής καλλιτέχνης των καιρών μας (και διαχρονικά), ο Χέρτζογκ είναι με ασίγαστους ρυθμούς κοντά μας. Ευτυχώς. Τη φορά αυτή εκ νέου με μια αλλόκοτη φιξιόν. Είμαστε στη σημερινή Ιαπωνία όπου ένα μικρό κορίτσι περιμένει στο πάρκο έναν άνδρα που της αποκαλύπτει πως είναι ο πατέρας της. Την εγκατέλειψε μετά από το πρόωρο διαζύγιο. Η αλήθεια, όπως σύντομα θα μάθουμε, είναι κατάτι διαφορετική. Ο άνδρας είναι στην πραγματικότητα ηθοποιός, υπό την εποπτεία της εταιρείας «Family Romance LLC» που επανδρώνει με ηθοποιούς ρόλους ζωής που οι πραγματικοί ιθύνοντες δεν μπορούν να υποδυθούν.

Ο Χέρτζογκ μεγαλουργεί, διαλύει τα όρια πραγματικότητας-μυθοπλασίας, προτρέπει σε αυτοσχεδιασμούς, κάνει το αδέξιο να φαίνεται επιδέξιο και ξεφεύγει σε μια ανθρωποποίηση (οι ηθοποιοί δένονται στ' αληθεια με τους ανθρώπους που επικοινωνούν) που περιπλέκει επ' άπειρον το συναρπαστικό αυτό έργο. Η.Δ.

Werner Herzog

Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος και Ηθοποιός, Ποιητής, γεννήθηκε το 1942 στο Μόναχο, Γερμανία.

Σπούδασε χωρίς να τελειώσει, Ιστορία, Φιλοσοφία και Θέατρο. Ίδρυσε εταιρία παραγωγής ταινιών το 1963. Έχει ανεβάσει όπερες στο Bayreuth, Γερμανία, και στη Σκάλα του Μιλάνο, Ιταλία. Έχει κερδίσει αρκετά εθνικά και διεθνή βραβεία.

Φιλμογραφία:

Fireball (Doc announced), Fordlandia (pre-production), 2019 Family Romance, LLC, 2019 Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin (Doc), 2018 Meeting Gorbachev (Doc), 2016 Into the Inferno (Doc), 2016 Salt and Fire, 2016 Lo and Behold: Reveries of the Connected World (Doc), 2015 Η βασίλισσα της ερήμου, 2012-2013 On Death Row (TV Series doc),2013 From One Second to the Next (Doc short), 2012 The Killers: Unstaged (Video), 2011 Into the Abyss (Doc), 2011 Ode to the Dawn of Man (Doc short), 2010 Happy People: A Year in the Taiga (Doc), 2010 Cave of Forgotten Dreams (Doc), 2009 My Son, My Son, What Have Ye Done, 2009/II La Bohème (Doc short), 2009 Διαφθορά στη Νέα Ορλεάνη, 2007 Encounters at the End of the World (Doc), 2006 Η αυγή της απόδρασης, 2005 Το άγριο γαλάζιο υπερπέραν, 2005 Grizzly Man (Doc), 2004 The White Diamond (Doc), 2003 Wheel of Time (Doc), 2002 Ten Minutes Older: The Trumpet (segment "Ten Thousand Years Older"), 2001 Pilgrimage (Doc short), 2001 Ανίκητος, 2000 Julianes Sturz in den Dschungel (TV Movie doc), 1999 2000 Jahre Christentum (TV Series doc), 1999 Ο Καλύτερος μου Εχθρός (Doc), 1998 Höllenfahrten (TV Series doc), 1997 Little Dieter Needs to Fly (Doc), 1996 Die Verwandlung der Welt in Musik: Bayreuth vor der Premiere (TV Movie doc), 1995 Tod für fünf Stimmen (TV Movie doc), 1993 Glocken aus der Tiefe - Glaube und Aberglaube in Rußland (Doc), 1992 Lektionen in Finsternis (Doc), 1991-1992 Filmstunde (TV Mini-Series doc), 1991 Jag Mandir: Das exzentrische Μια «χειροποιήτη» μα αποτελεσματική ταινία του Βέρνερ Χέρτσογκ.

Μια εταιρία που μισθώνει ηθοποιούς για να υποδύονται, φίλους και συγγενείς σε προσωπικές στιγμές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, είναι κάτι που υπάρχει στ΄αλήθεια στην Ιαπωνία κι ο ηθοποιός που υποδύεται τον υπάλληλό της στο φιλμ, είναι στην αληθινή ζωή ο ιδιοκτήτης της.

Privattheater des Maharadscha von Udaipur (TV Movie doc), 1991 Cerro Torre: Schrei aus Stein, 1990 Echos aus einem düsteren Reich (Doc), 1989 Giovanna d'Arco (TV Movie), 1989 Wodaabe - Die Hirten der Sonne. Nomaden am Südrand der Sahara (TV Movie doc), 1988 Les Français vus par (TV Mini-Series), 1987 Κόμπρα Βέρντε, 1986 Werner Herzog: Filmemacher (Doc short), 1985 Gasherbrum - Der leuchtende Berg (TV Movie doc), 1984 Ballade vom kleinen Soldaten (TV Movie doc), 1984 Wo die grünen Ameisen träumen, 1982 Ο τυχοδιώκτης του Αμαζονίου, 1981 Huie's Predigt (TV Movie doc), 1981 Glaube und Währung - Dr. Gene Scott, Fernsehprediger (TV Short doc), 1979 Woyzeck, 1979 Νοσφεράτου: Ο Δράκουλας της Νύχτας, 1977 La Soufrière - Warten auf eine unausweichliche Katastrophe (Doc short), 1977 Stroszek, 1976 Mit mir will niemand spielen (Short), 1976 Herz aus Glas, 1976 How much Wood would a Woodchuck chuck... - Beobachtungen zu einer neuen Sprache (TV Short doc), 1974 Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974 Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner (Doc), 1972 Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού (a film by), 1971 Behinderte Zukunft (TV Movie doc), 1971 Land des Schweigens und der Dunkelheit (Doc), 1971 Fata Morgana (Doc), 1970 Auch Zwerge haben klein angefangen, 1970 Die fliegenden Ärzte von Ostafrika (TV Movie doc), 1969 Massnahmen gegen Fanatiker (Short), 1968 Lebenszeichen, 1968 Letzte Worte (Short), 1967 Die beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreutz (Short), 1964 Spiel im Sand (Short), 1962 Herakles (Short).

Εκ των υποστηρικτών επικοινωνίας των προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας είναι και το thebest.gr

Στο link www.des.upatras.gr/dirac/a-kyklos-2019-2020.htm μπαίνοντας μπορείτε να αξιολογείτε την ταινία που είδατε στη Λέσχη την προηγούμενη Δευτέρα. Τα στοιχεία τα επεξεργάζονται μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών, τα γνωστοποιούν και τα ανακοινώνουν στο ίδιο link καθώς και από σχετική εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Παν/μίου Πατρών UP FM.