Για μία live μουσική εμφάνιση στην Πάτρα, οι Planet of Zeus

Οι καταιγιστικοί Planet Οf Zeus παρουσιάζουν το εξαιρετικό νέο άλμπουμ τους, "Faith in Physics", μαζί με όλα τα εκρηκτικά τραγούδια από την έως τώρα πορεία τους θα πραγματοποιήσουν μία live μουσική εμφάνιση το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 στην Πάτρα, στο μπαρ στο Ghetto. Το live θα "ανοίξουν" οι Perfect Mess.

Οι Planet of Zeus είναι μια μπάντα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία και μια αδιαφιλονίκητη «χημεία» επί σκηνής. Με τη μία sold out συναυλία να διαδέχεται την άλλη, σε κάθε πόλη και σε κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα γεμάτα groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η φετινή εμφάνισή τους στο Release Athens, στο πλάι των Clutch και Black Rebel Motorcycle Club, μνημονεύεται ακόμα & η σχέση του Αθηναϊκού heavy rock κουαρτέτου με το κοινό είναι μοναδική όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Το ντεμπούτο τους, "Eleven The Hard Way", το έπαιξε μέχρι και ο Bruce Dickinson στο BBC radio. Τα "Macho Libre" και "Vigilante" εδραίωσαν τη φήμη τους με τραγούδια σαν τα "Leftovers", "Vanity suit", "Vigilante" . Το "Loyal to the Pack", με τη μελωδία να βγαίνει μπροστά, έγινε το πιο επιτυχημένο album τους.

Ο νέος δίσκος τους ακούγεται ως το ιδανικό soundtrack της δυστοπικής κατάστασης του πλανήτη μας, ένα heavy rock ξέσπασμα! Στιχουργικά είναι σίγουρα ο δίσκος με τον πιο έντονο κοινωνικοπολιτικό στίχο. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, έγραψαν το άλμπουμ «σε έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο παραλογισμός, οι ακροδεξιές πολιτικές βρίσκουν παντού έδαφος, όπως και ο θρησκευτικός φανατισμός και η ελευθερία του λόγου δοκιμάζεται καθημερινά».

O δίσκος κυκλοφορεί από την Heavy Psych Sounds.

Έγραψαν για το άλμπουμ "Faith in Physics":

"To παιδί του έρωτα των Clutch με τους Soundgarden με τον έντονο σχολιασμό των RATM. Μια επίκαιρη επιστροφή." / Metal Hammer

"Αυτή η μοναδική αρμονία μεταξύ των τραγουδιών, φέρνει το album να κοντράρεται στην πρώτη θέση με προηγούμενά τους, αφού εδώ μιλάμε για το απόγειο της μουσική ωριμότητας τους." / Rockway.gr

"Σε κάθε τους βήμα μας παρουσιάζουν την αλήθεια τους, είναι δεμένοι σαν οικογένεια επί σκηνής και στηρίζουν έμπρακτα οποιαδήποτε αλλαγή στον ήχο τους." / Rocking.gr

*Οι Perfect Mess που θ’ ανοίξουν το μουσικό live, είναι μια High Energy Rock μπάντα από τον Πύργο Ηλείας, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία, που ιδρύθηκε το 2012 από τους:

Σπήλιο Ηλιόπουλο (Vocals/Guitars), τον Σπήλιο Ηλιόπουλο (Dt) (Drums/Backing Vocals) και το Γιάννη Βόλλαρη (Bass/Backing Vocals), ενώ αργότερα ενσωματώθηκε στην μπάντα και ο Κώστας Διαμαντόπουλος (Guitars/Backing Vocals).

Το μουσικό της ιδίωμά κινείται από τον κλασσικό rock ήχο, μέχρι το grunge και το alternative metal με εμφανείς επιρροές και από fusion/funk, δημιουργώντας το υβρίδιο Progressive Grunge, όπως σκόπιμα η ίδια η μπάντα αρέσκεται να αποκαλεί.

Τα μέλη της είναι ενεργά στην underground Ελληνική σκηνή από τα μέσα του ‘90 με συμμετοχές σε πληθώρα μουσικών σχημάτων.

Μέσα στα χρόνια, η μπάντα δημιούργησε το δικό της ήχο και υλικό, και στο πλαίσιο προώθησής του, έχει εμφανιστεί σε διάφορα φεστιβάλ και συναυλίες παίζοντας στο πλευρό καταξιωμένων Ελληνικών σχημάτων όπως οι Nightstalker, Planet of Zeus, 1000Mods, Puta Volcano, Despite Everything, Vodka Juniors και πολλών άλλων. Ως αποτέλεσμα, κυκλοφόρησε το debut άλμπουμ της και επίσημα, σε όλα τα ψηφιακά μουσικά μέσα στις 15 Δεκέμβρη του 2017.

Ο δίσκος τιτλοφορείται με το όνομα του συγκροτήματος ‘Perfect Mess’, και περιέχει 8 κομμάτια συνολικής διάρκειας 50 λεπτών, συμπεριλαμβανομένου και του single της, “Broken Ladders” που αποτελεί και το πρώτο επίσημο videoclip της μπάντας. Όλο το εγχείρημα αποτελεί μια ανεξάρτητη αυτοχρηματοδοτούμενη παραγωγή.

Το 2018 πραγματοποίησαν το πρώτο τους πανελλαδικό tour με τίτλο “Spread The Mess” όπου εμφανίστηκαν σε πόλεις όπως ο Πύργος, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα και η Αθήνα, με αποκορύφωμα την εμφάνιση τους στα Χανιά στο “Chania Rock Festival 2018” στο πλευρό των Moonspell, Septic Flesh, H.E.A.T και U.D.O Dirkschneider.

Η έκπληξη που κρύβεται στις συνθέσεις των τραγουδιών και τα φωτεινά μηνύματα των στίχων κόντρα στο σκοτεινό τοπίο της εποχής, καθιστούν την μπάντα μη ακίνδυνη, ερχόμενη στο προσκήνιο για να προσδώσει μια άλλου είδους έκφραση πάνω σε δοκιμασμένα μέσα, έτοιμη να σπείρει την ακαταστασία και να υποδείξει τον ανταγωνισμό μεταξύ αρμονικού και χαοτικού, εξέλιξης και εντροπίας.

Planet of Zeus live !

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Ghetto Bar and more

doors open 20.00

έναρξη 21.00.

Προπώληση εισιτηρίων

EARLY BIRD 10€

Discover Bookstore

H φωτ των Planet of Zeus είναι από τη σελίδα τους στο ιντερνετ, http://www.planetofzeus.gr/