Ξεκινά το 32o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Αθήνα

Σε 14 μέρες απλώνεται το 32ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη 21/11/2019 και θα διαρκέσει έως 4/12/2019. Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο Τριανόν και στο σινε-Ανδόρα ενώ θα παιχθούν 60 ταινίες και θα υπάρξουν 13 πρεμιέρες και 5 αφιερώματα όπως στον Στάνλει Κιούμπρικ ή στο Γούντστοκ και τη χρονιά του 1969 μέσα από αριστουργηματικές ταινίες που βγήκαν εκείνη τη χρονιά.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/11 στις 20.30, στον κινηματογράφο Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος 217 Πατησίων με το «It Must be Heaven» του Elia Suleiman, με διάρκεια 97 λεπτά.

Πρόκειται για την Αθηναϊκή πρεμιέρα του φιλμ που μάλιστα θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα περιλαμβάνει τις εξής ταινίες:

ΑΛΥΤΗ – Μίνως Νικολακάκης (89’)

ΑΝΑΚΡΙΣΗ – Παναγιώτης Πορτοκαλάκης (80’)

ΕΞΟΡΙΑ – Βασίλης Μαζωμένος (110’)

AJVAR – Ana Maria Rossi (107’)

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR– Alain Cavalier (98’)

I WILL CROSS TOMORROW – Sebideh Farsi (90’)

GHOST TROPIC – Bas Devos (85’)

MY THOUGHTS ARE SILENT – Antonio Lukich (104’)

PASSED BY SENSOR – Serhat Karaaslan (96’)

STITCHES – Miroslav Terzic (105’).

Αναλυτικά το πρόγραμμα για την 1η μέρα, την Πέμπτη 21/11 έχει ως εξής:

Τριανόν

6.15 μ.μ. ΕΦΙΑΛΤΗΣ

1961 | Ελλάδα | 90’

Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Άννα-Μαργκό εγκαταλείπει το πατρικό της. Όταν δέχεται ένα απειλητικό τηλεφώνημα, ζητά τη συνδρομή του φίλου της δικηγόρου Τώνη Καρζή, γυρεύοντας να βρει την άγνωστη που της τηλεφώνησε λέγοντάς της ότι είναι η Εύη Λινάρδου. Ο Καρζής επισκέπτεται τον ζωγράφο Μπάμπη Φωκά και τον φωτογράφο Βαλεντίνο, για τους οποίους είχε ποζάρει η Λινάρδου στο παρελθόν, αλλά δεν καταφέρνει να την εντοπίσει. Το μυστήριο λύνεται, όταν ο Καρζής συναντά την πραγματική Λινάρδου για την οποία έχει μάθει ότι είναι η πρώην σύζυγος του αδελφού της Άννα-Μαργκό και παλιά φίλη της. Αποκαλύπτεται ότι η Άννα-Μαργκό είναι μια γυναίκα με διχασμένη προσωπικότητα.

• Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Αθηνά Μιχαηλίδου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1961.

8.30 μ.μ. Επίσημη Έναρξη: ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ / It Must Be Heaven

2019 | Γαλλία, Γερμανία, Καναδάς, Τουρκία, Κατάρ, Παλαιστίνη | 97’

Σκηνοθεσία: Elia Suleiman

O σκηνοθέτης Ελία Σουλεϊμάν δραπετεύει από την Παλαιστίνη σε αναζήτηση εναλλακτικής πατρίδας, για να ανακαλύψει ότι η Παλαιστίνη τον ακολουθεί παντού. Η υπόσχεση μιας νέας ζωής μετατρέπεται σε μια κωμωδία παρεξηγήσεων: όσο μακριά και να ταξιδέψει, από το Παρίσι ως τη Νέα Υόρκη, πάντα κάτι του θυμίζει τη γενέθλια γη. Από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Ελία Σουλεϊμάν, ένα κωμικό έπος που διερευνά θέματα ταυτότητας, ιθαγένειας και την αίσθηση του ανήκειν, με την οποία ο Σουλεϊμάν θέτει το θεμελιώδες ερώτημα: που βρίσκεται το μέρος που μπορούμε ειλικρινά να αποκαλέσουμε «σπίτι»;

• Η ταινία διακρίθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών με την Ειδική Μνεία της Κριτικής Επιτροπής και το Βραβείο FIPRESCI.

10.30 μ.μ. Ο ΚΑΟΥΜΠΟΪ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ / Midnight Cowboy

1969 | ΗΠΑ | 113’

Σκηνοθεσία: John Schlesinger

Ένας άβγαλτος Τεξανός, ο Τζο Μπακ, παραιτείται από τη δουλειά του ως λαντζιέρης και παίρνει το λεωφορείο για τη Νέα Υόρκη, την οποία επισκέπτεται για πρώτη φορά. Τα σχέδιά του είναι να εκμεταλλευτεί την αρρενωπή εξωτερική εμφάνισή του και να γίνει συνοδός εύπορων κυριών. Σε αυτή του τη διαδρομή, συναντά και γίνεται φίλος και συνοδοιπόρος με τον μικροαπατεώνα Ενρίκο Σαλβατόρε Ράτσο Ρίτσο, ο οποίος έχει ένα όνειρο: να ταξιδέψει στη Φλόριντα.

• Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική ταινία, με την ένδειξη αυστηρώς ακατάλληλη που κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έλαβε επίσης Βραβεία Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11

ΤΡΙΑΝΟΝ

6.30 μ.μ. ΜΑΧΑΙΡΟΒΓΑΛΤΗΣ

2010 | Ελλάδα | 108’

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο θείος του Νίκου τον παροτρύνει να εγκαταλείψει την Πτολεμαΐδα και να έρθει στην Αθήνα. Του προσφέρει στέγη, διατροφή και μια εύκολη δουλειά, μια παράξενη κατ’ οίκον εργασία. Απομονωμένος σ’ ένα «γκρίζο» προάστιο της πόλης με μόνη παρέα τον θείο και τη θεία του. Η τελευταία θα τον παρασύρει σε μια αναπάντεχη σχέση, με αποτέλεσμα οι ισορροπίες ανάμεσα στους τρεις ν’ αρχίσουν να αλλάζουν.

8.30 μ.μ. PHOTOGRAPH

2019 | Ινδία | 110΄

Σκηνοθεσία: Ritesh Batra

Ένας φωτογράφος δρόμου πιέζεται από την γιαγιά του να παντρευτεί και έτσι πείθει μια συνεσταλμένη άγνωστή του κοπέλα να παρουσιαστεί ως αρραβωνιαστικιά του. Το ζευγάρι αναπτύσσει μια σχέση που μεταμορφώνει τους ίδιους και αλλάζει την πορεία των ζωών τους με τρόπους που δεν μπορούν να φανταστούν.

• Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς τo 2019 και την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο 69ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

10.30 μ.μ. ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΟΤΑΝ ΓΕΡΑΣΟΥΝ / They Shoot Horses Don’t They?

1969 | ΗΠΑ | 129’

Σκηνοθεσία: Sydney Pollack

Κατά την περίοδο της Μεγάλης Οικονομικής Ύφεσης, οι ζωές μιας ομάδας απελπισμένων εμπλέκονται, καθώς παίρνουν μέρος σε ένα εξουθενωτικό μαραθώνιο χορού, προκειμένου να κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο των 1.500 δολαρίων και να αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα.

• Η ταινία προτάθηκε για 9 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Σκηνοθεσίας και χάρισε στον Γκιγκ Γιανγκ το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

*Όσον αφορά στο αφιέρωμα: ΤΟ WOODSTOCK ΚΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ HOLLYWOOD όπου προβάλλεται «Ο Καουμπόι του Μεσονυχτίου» και το «Σκοτώνουν τα Άλογα όταν γεράσουν»,το 32ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου αναφέρει τα εξής:

Στις αρχές του 1969 στις Ηνωμένες Πολιτείες, κι ενώ βρισκόμαστε στο απόγειο του πολέμου του Βιετνάμ, ο Λίντον Τζόνσον αποχωρεί από την προεδρία του έθνους και στη θέση του ορκίζεται ο Ρίτσαρντ Νίξον, στα στούντιο του Μέμφις ο Έλβις Πρίσλεϊ γράφει το “Long Black Limousine” (στο περίφημο άλμπουμ του, “From Elvis in Memphis”), στα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και του Μπέρκλεϊ ξεκινούν οι πρώτες καταλήψεις, με ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς να ψεκάζουν τους φοιτητές με ειδική σκόνη που καταστρέφει το δέρμα, στη Νέα Υόρκη ξεκινάει η κίνηση για τα δικαιώματα των γκέι, ο κόσμος σ' ολόκληρο τον πλανήτη παρακολουθεί τον αστροναύτη Νιλ Άρμστρονγκ να κάνει τα πρώτα του βήματα στη Σελήνη, τα διεθνή τηλεοπτικά μέσα παρουσιάζουν τη Σφαγή στο Μάι Λάι, οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ αυξάνονται καθημερινά, οι οπαδοί του Μάνσον δολοφονούν τη Σάρον Τέιτ και αστυνομικοί του Σικάγου δολοφονούν στον ύπνο τους μέλη των Μαύρων Πανθήρων.

Ενώ, τον Αύγουστο (15-18) διεξάγεται το φεστιβάλ του Γούντστοκ, όπου συμμετέχουν οι πιο διάσημοι τραγουδιστές και τα συγκροτήματά τους, φεστιβάλ που θα καταγράψει με την κάμερά του ο Michael Wadleigh.

Την ίδια χρονιά το “Νέο Χόλιγουντ”, όπως θα γίνει στη συνέχεια γνωστό, αρχίζει να παραμερίζει το γκλάμορ και τον ψευτο-συναισθηματισμό των παραδοσιακών ιστοριών του, εμφανίζοντας μια σημαντική ανανέωση στα θέματά του, μαζί με ένα είδος αυτοκριτικής, επηρεασμένο από τα διάφορα εθνικά και διεθνή γεγονότα. Αυτό εκφράζεται σε μια σειρά ταινιών, μ' επικεφαλής τους “Δυο ληστές” του Τζορτζ Ρόι Χιλ με τους Νιούμαν και Ρέντφορντ (που έγινε η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς) και τον “Καουμπόι του μεσονυκτίου” (Όσκαρ καλύτερης ταινίας).

Ταινίες που άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα καταπιάνονται με θέματα όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, τους αγώνες για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα, τις φοιτητικές εξεγέρσεις, τις πολιτικές δολοφονίες, το φεμινιστικό κίνημα, την ελευθερία στον έρωτα και τις εκτρώσεις, ταυτόχρονα θέτοντας ερωτήματα γύρω από το ρόλο της εξουσίας, της κρατικής βίας και γενικότερα το ρόλο του κράτους. Θέματα με τα οποία καταπιάνονται οι ταινίες που επιλέξαμε στο αφιέρωμα αυτό.

Να προσθέσουμε πως στο συγκεκριμένο αφιέρωμα εντάχθηκε κι ένα ακόμα σπουδαίο φιλμ του 1969, το «Tell them Willie Boy is here – Ο Δραπέτης» του Άμπραχαμ Πολόνσκι, ένα αντισυμβατικό γουέστερν που συγκαταλέχθηκε στις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς 1969.Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Μπλέικ και Κάθριν Ρος.

Η ταινία «Οι Δύο Ληστές – Butch Cassidy & the Sundance Kid» προβάλλεται στο Τριανόν τη Δευτέρα 25/11/2019 στις 22.30 ενώ ο «Δραπέτης» την Τρίτη 26/11 στις 21.45. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η ταινία αναφέρει την ιστορία ενός από τα τελευταία ανθρωποκυνηγητά του Φαρ-Ουέστ. Το 1909 ο νεαρός ινδιάνος Paiute, Willie Boy επιστρέφει στον καταυλισμό του στην Καλιφόρνια για να συναντηθεί με την αγαπημένη του Λόλα, της οποίας ο πατέρας τον απορρίπτει. Όταν οι δύο άνδρες συναντιούνται ο Willie σκοτώνει, σε αυτοάμυνα, τον πατέρα της κοπέλας του, πυροδοτώντας ένα μανιώδες ανθρωποκυνηγητό με επικεφαλής τον Σερίφη Κρίστοφερ Κούπερ και το απόσπασμά του.

Ακόμα το φιλμ «Woodstock» σε σκηνοθεσία Michael Wadleigh θα παιχθεί το Σάββατο 23/11 στις 22.15.

Το φημισμένο τριήμερο φεστιβάλ που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 1969 στο Bethel της Νέας Υόρκης, το οποίο παρακολούθησαν 500.000 άτομα και κινηματογράφησε ο Michael Wadleigh. Περιλαμβάνει τις ιστορικές εμφανίσεις σπουδαίων μουσικών που έλαβαν μέρος, ανάμεσά τους οι: Richie Havens, Joe Cocker, Santana, Ten Years After, Sly and the Family Stone, The Who, Janis Joplin και Jimi Hendrix. Το ντοκιμαντέρ έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου του 1969.

