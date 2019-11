Ο "Γυμνός Οφθαλμός" προβάλλει μουσικό ντοκιμαντέρ του Νίκου Χαντζή στο Πάνθεον

Η νέα προβολή του «Γυμνού Οφθαλμού», η 4η στη σειρά και τελευταία για το 2019 στη 2η αίθουσα του Πάνθεον, είναι το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ "Music For Ordinary Life Machines" του Νίκου Χαντζή, την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 στις 21.45 το βράδυ ενώ θ’ ακολουθήσει μεταμεσονύχτιο πάρτι - After Dj Set Party στο "Ουλαλούμ", στις σκάλες Γεροκωστοπούλου 56, με τους Curehead, Dionisis (Grey Gallows band) & Sanity Assassin να διαλέγουν μουσικές.

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη, ο οποίος θα προλογίσει την ταινία του, ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει διάλογος με τους κινηματογραφόφιλους.

Όπως διευκρινίζεται, τις τρεις πρώτες Τετάρτες του Δεκεμβρίου (4, 11 και 18) ο "Γυμνός οφθαλμός" θα επιστρέψει στο Θέατρο "Λιθογραφείον", έναν πανέμορφο χώρο, που τον νοιώθει σπίτι του.

Θα προβληθούν, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, 3 Ισπανόφωνες ταινίες.

Ο επικεφαλής του «Γυμνού Οφθαλμού» Νίκος Καββαδίας από καρδιάς όπως λέει, «θα ήθελα για ακόμα μι φορά να σας ευχαριστήσω γιά την σημαντική βοήθειά σας στο δύσκολο έργο μου».

ΤΑΙΝΙΑ: MUSIC FOR ORDINARY LIFE MACHINES

Τόπος: μικρόΠΑΝΘΕΟΝ - Γούναρη 34, Πάτρα / τηλ.: 2610-325778

Διοργανωτής: "γυμνός οφθαλμός"

Υποστηρίζουν: Canto / Μασασούρας / ΜεζεδοΤεχνείον / το Χασομέρι

Εισιτήριο: 5 ευρώ γενική είσοδος.

Διάρκεια 112 λεπτά.

Από τους Χωρίς Περιδέραιο & τους Αντί, μέχρι τους Human Puppets & τους Regressverbot. Aπό τους In Trance 95 & τους Alive She Died, μέχρι τους Selofan & τον Doric. Mε αφετηρία τα underground 80s στην Ελλάδα, όταν το new wave και το punk εκφραζόταν με synthesizers, το MFOLM σκιαγραφεί μια μουσική υποκουλτούρα στην Ελλάδα, που άφησε ανεξίτιλα την σφραγίδα της στις καρδιές όσων ερωτεύτηκαν τον ήχο των «μηχανών». Μια συνοπτική καταγραφή της Minimal Synth & Synthpunk σκηνής στην Ελλάδα από το '80 έως και το σήμερα, με πρωταγωνιστές τα συνθεσάιζερς, τα ρυθμοκούτια & τα παιδιά που τα αγάπησαν.

Συμμετέχουν :

ΑΝΤΙ..., Οδός 55, Χωρίς Περιδέραιο, Alexandros, Alive She Died, Blakaut, Convex Model, Doric, The Exetix, Human Puppets, In Trance 95, Kalte Nacht, Kriistal Ann, Methods of Dance, Nesfindonimus, Not Only Bones, Paradox Obscur, Plexiglas, Raw, Regressverbot, RR Hearse, Selofan, Statues in Motion & Tango Mangalore.

Με συνεντεύξεις από:

Νίκος Αγγελής (Χωρίς Περιδέραιο), Κώστας Αγγελίδης (Αντί...), Αλέξανδρος (Alexandros, 80's Ways Records),Νίκος Βελιώτης (In Trance 95), Δάφνη Γερογιάννη (Alive She Died), Γιώργος Γκίνης (Alive She Died), Μίμης Δίπλας (Αντί...), Παντελής Θεοδωρίδης (Regressverbot), Νίκος Καπαντζάκης (Human Puppets, Convex Model, Plexiglas), Στάθης Λεοντιάδης (Human Puppets, Doric, The Exetix, Plexiglas), Άλεξ Μαχαίρας (In Trance 95), Άννα Μιχαηλίδου (Kriistal Ann, Paradox Obscur), Φώντας Ξενιός (Alive She Died), Κώστας Παναγόπουλος (Αντί...), Γιάννης Παπαιωάννου (Raw, Elfish Records, Mechanimal), Δημήτρης Παυλίδης (Selofan, Fabrika Records, Synthesizer.gr), Τζοάννα Παυλίδου (Selofan, Fabrika Records), Γιάννης Ράικος (Not Only Bones), Λεωνίδας Σκιαδάς (Death Disco Club), Λάμπρος Τσάμης (RR Hearse), Άλκης Χατζόγλου (Blakaut), Πάνος Dread (Geheimnis Records), Billy Knight (Statues In Motion), Valisia Odell (Phoenix Catscratch), Philippe Mignon (Not Only Bones) και Toxic Razor (Paradox Obscur, Werkstatt Recordings).

Σκηνοθεσία-Κάμερα-Μοντάζ: Nίκος Χαντζής | Παραγωγή: Press Eject and Give me the Tape

Α Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάγδα Μάβα | Β Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιώργος Παπαφιλίππου

Βοηθός Οπερατέρ: Νίκος Μπαμπούσης | Σκριπτ: Σουσάνα Καλέμου & Χριστίνα Δημητούλη

Ηχολήπτης: Σπύρος Καπάτος | Backstage Φωτογράφος: Μαρίλια Φωτοπούλου

Μιξάζ: Γιάννης Λαμπέλ | Color Correction: Έφη Γελέ | Υποτιτλισμός: Σοφία Παπαναστασίου

Χρονισμός & Επιμέλεια Υποτίτλων: Μάρκος Κρίτζαλης | DCP: Authorwave

Σχεδιασμός Αφίσας: Νίκος Τσαμπούκος | Σχεδιασμός Λογότυπου: Ultragrim.

ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

3/3/2019 : 21o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

19/0/19 : In-Edit Greece / International Music Documentary Film Festival [Thessaloniki Edition] (Ελλάδα)

20/6/19 : FECIBogotá - Feria Internacional de Cine Independiente de Bogotá (Kολομβία)

6/8/19 : 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας (Ελλάδα)

26/9/19 : 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας / Νύχτες Πρεμιέρας (Ελλάδα).