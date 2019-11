Άλμπουμ με διασκευές κυκλοφορεί ο γοητευτικός ηθοποιός Λουκ Έβανς

Ο γνωστός Ουαλός ηθοποιός, Luke Evans κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο At Last στις 22 Νοεμβρίου 2019 μέσω της BMG.

Το άλμπουμ είναι μία συλλογή από μοντέρνα και κλασικά τραγούδια που επιμελήθηκε ο Evans για να δείξει και να τονίσει τις φωνητικές ικανότητες και το στυλ του.

Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στις αρχές του 2019 στα διάσημα Sarm Studios στο Λονδίνο με παραγωγό τον Στιβ Άντερσον (Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Britney Spears, Take That), με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα και τον συνθέτη/ενορχηστρωτή Κλιφ Μάστερσον.

Μεταξύ άλλων στο άλμπουμ περιλαμβάνονται διασκευές των With Or Without You (U2), If I Could Turn Back Time (Cher), At Last (Etta James) και First Time Ever I Saw Your Face (Roberta Flack).

Πηγή: ΑΠΕ

*Τον γοητευτικό, 40χρονο Λουκ Έβανς θα τον δούμε τέλη Νοεμβρίου 2019 σ’ έναν χαρακτηριστικό ρόλο στην πολεμική περιπέτεια «Midway» του Ρόλαντ Έμεριχ που θα παιχθεί και στην Πάτρα.