Αγνώριστη σε ηλικία 20 ετών η Ρένα Βλαχοπούλου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Υπέροχο πορτραίτο της Ρενας Βλαχοπουλου αρχές του '40, στα πρώτα χρόνια των επιτυχιών της στο χώρο της μουσικής. Στα δέκα έξι της ασχολείται για πρώτη φορά με το τραγούδι, με την συνοδεία μικρής ορχήστρας σε ζαχαροπλαστειο στην Σπιαναδα της Κέρκυρας. Καλοκαίρι του '38 γνωρίζει στον συγκεκριμένο χώρο τον γοητευτικό ποδοσφαριστη της ΑΕΚ Κώστα Βασιλείου, μια γνωριμία η οποία εξελίσσεται σε ένα μεγάλο έρωτα και ένα χρόνο μετά σε γάμο. Ο έρωτας αυτός είναι και η αφορμή για να φύγει από την γενέτειρα της και να αρχίσει μια νέα ζωή στην Αθήνα. Μια βόλτα του νιοπαντρου ζευγαριού στο Ζάππειο αποτελεί και την αρχή της μεγάλης μουσικής της καριέρας. Στο βαριετε "Οασις" όπου ο Μιμης Τραιφορος αναζητά νέα ταλέντα, εντυπωσιαζεται από την φωνή και την παρουσία της και προτείνει την συμμετοχή της στο μουσικό πρόγραμμα του θεάτρου. Ο γάμος της περνάει κρίση και το 1941 έρχεται το πρώτο διαζύγιο. Στο θέατρο "Πάνθεον γνωρίζει τον σπουδαίο πιανίστα Γιάννη Σπαρτακο με τον οποίο για τα επόμενα χρόνια διαπρέπει σε Ελλάδα και σε περιοδείες σε όλο τον κόσμο, με τραγούδια της Τζαζ. Όλη η νεολαία της εποχής χορεύει στους ρυθμούς της ορχήστρας του, η συγκεκριμένη μουσική γίνεται μόδα και η Ρένα ως "Βασίλισσα της τζαζ" καθηλώνει το κοινό με τις μουσικές της ερμηνείες. Το 1942 ερωτεύεται τον ποδοσφαιριστη του Παναθηναικου και γιο τραπεζίτη Γιάννη Κωστοπουλο, ένας έρωτας που καταλήγει σε ένα δεύτερο γάμο. Οι μεγάλες επιτυχίες σε μουσικές σκηνές και επιθεωρήσεις φέρνουν εξαντλητικά ωράρια και την αποξένωση από τον σύζυγό της και έτσι το 1946 έρχεται και το δεύτερο διαζύγιο. Στα μέσα του '50 αρχίζει την δεύτερη καριέρα στον χώρο της υποκριτικής, η οποία απογειώνεται αρχές του '60 με την συνεργασία της με τον Φινο και τον Γιάννη Δαλιανίδη.Το 1965 γνωρίζει τον τελευταίο σύζυγό της Γιώργο Λαφαζανη, τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της με τον οποίο παραμένουν αγαπημένοι και ερωτευμένοι μέχρι και το "φευγιό" της το 2004. Κάθε αυτοσχεδιασμος, κάθε μορφασμος και κάθε ατάκα της, υλικό διδασκαλίας σε δραματικές σχολές. Η μεγαλύτερη κωμικός που πέρασε από το ελληνικό θέατρο και τον κιν/φο με ένα ανεπανάληπτο και ανεπιτήδευτο φυσικό ταλέντο. Μοναδική και στο είδος της απλά αξεπέραστη.