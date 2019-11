Άντζελα Δημητρίου: Είμαι μόλις 65 χρονών! ΒΙΝΤΕΟ

Η Άντζελα Δημητρίου βρέθηκε καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά στον ΣΚΑΪ, όπου μίλησε για τα επαγγελματικά της και δεν δίστασε να αποκαλύψει την ηλικία της. Έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια καριέρας στα 65 της, η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε πως θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us ενώ όταν ο Νίκος Μουτσινάς της ζήτησε να αποκαλύψει ένα ακόμα πιθανό όνομα για την επιτροπή είπε ότι «ίσως είναι η Άννα Βίσση».

Επίσης, η Άντζελα Δημητρίου ανέφερε πως ετοιμάζει μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά σε συνεργασία με τον Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες.