Πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου & στην Πάτρα το "Zombieland: Διπλή Βολή"

Λίγο καιρό μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα του στις Αμερικάνικες αίθουσες όπου ήδη έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 60 εκατομμύρια δολάρια συν άλλα 28 από τον υπόλοιπο κόσμο, καταφθάνει από τις 7 Νοεμβρίου 2019 στις Ελληνικές κινηματογραφικές οθόνες & στην Πάτρα, το φιλμ «Zombieland: Διπλή Βολή - Double Tap» σε σκηνοθεσία του 45χρονου Ρούμπεν Φλάισερ, ο οποίος πέρυσι υπέγραψε σκηνοθετικά το «Venom».

Ξεκαρδιστικές και χαοτικές καταστάσεις, που εκτυλίσσονται από τον Λευκό Οίκο μέχρι την ενδοχώρα, φέρνουν τους τέσσερις ήρωες αντιμέτωπους με νέα είδη ζόμπι, τα οποία έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, αλλά και με καινούριους επιζήσαντες του σπάνιου πια ανθρώπινου είδους. Πάνω απ’ όλα οι τέσσερις τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της δικής τους αυτοσχέδιας οικογένειας, καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν.

Μία δεκαετία μετά την πρώτη ταινία πάλι σε σκηνοθεσία του Φλάισερ που έγινε επιτυχία με 102 εκατομμύρια δολάρια στα διεθνή ταμεία, και καθιερώθηκε σαν ένα απολαυστικό δείγμα καλτ κινηματογράφου, ο βραβευμένος με Emmy, Woody Harrelson (The Highwaymen, True Detective, Indecent Proposal), o Jesse Eisenberg (The Social Network, Justice League), η Abigail Breslin (Little Miss Sunshine, Scream Queens) και η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone (La La Land) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους με τον σκηνοθέτη Ruben Fleischer (Venom, Superstore) και το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο.

Στο Rotten tomatoes η ταινία έχει μέσο όρο 68%.

Εμφανίζονται και οι Rosario Dawson, Zoey Deutch, Avan Jogia και Luke Wilson.

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Διανομή από την Feelgood.

Την ταινία θα την δούμε και στην Πάτρα στο Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ