The Voice: Ξεχώρισε ο Πατρινός ερμηνευτής Έβαν Γιαννόπουλος

Πατρινό ενδιαφέρον είχαν τα blind auditions του φετινού The Voice of Greece στο επεισόδιο που είδαμε την περασμένη Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2019. Στη σκηνή του "The Voice", στο κανάλι του Σκάι εμφανίστηκε ο 34χρονος Έβαν Γιαννόπουλος από την Πάτρα και τραγούδησε ένα ξένο κομμάτι, το "She Will Be Loved" των Maroon 5, καταφέρνοντας να γυρίσει μία καρέκλα κριτή και δη αυτή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με αποτέλεσμα ο ταλαντούχος νέος καλλιτέχνης από την Πάτρα να κερδίσει μία θέση στο σώου και την επόμενη φάση του διαγωνιστικού μουσικού τάλεντ σώου.

Η αλήθεια είναι πως όσο τραγουδούσε ο Έβαν Γιαννόπουλος που έχει κάνει σπουδές και στην Αγγλία και παίζει και μπουζούκι, οι κριτές φάνηκαν μεν να εντυπωσιάζονται ωστόσο τελικά μόνο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ήταν αυτή που πάτησε το κουμπί και έβαλε τον Πατρινό ερμηνευτή στο παιχνίδι. Απομένει τώρα να δούμε τη συνέχεια και εξέλιξη του.