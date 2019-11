Υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου με Ακαδημία Επιστημών της Σλοβακίας

Tην περασμένη Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Slovak Academy of Sciences ("SAS"), η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας των δύο μερών, με σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της ερευνητικής συνεργασίας, βασιζόμενοι στις αρχές της ισότητας, ανταλλαγής, αμοιβαίου σεβασμού, καλύτερης προσπάθειας και συχνής διαδραστικότητας.

Το αντικείμενο της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ακαδημίας Επιστημών της Σλοβακίας περιλαμβάνει:

• Ενίσχυση και Προώθηση ανταλλαγής προσωπικού των Ιδρυμάτων.

• Προώθηση ανταλλαγής των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών μεταξύ των Ιδρυμάτων.

• Μέγιστη προσπάθεια για ενθάρρυνση των κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που προτείνονται από τα δύο Ιδρύματα με στόχο να επιτευχθεί ο σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων, καθηγητής Νικόλαος Κ. Καραμάνος, ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, καθηγητής Δημοσθένης Κ. Πολύζος και ο President of the Slovak Academy of Sciences, Prof. RNDr. Pavol Sajgalik, συνοδευόμενος από την αποστολή της Πρεσβείας της Σλοβακίας.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζεται ότι στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στη διεύθυνση: https://erasmus.upatras.gr/agreements/mou, μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη και εύχρηστα φίλτρα αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε τα Μνημόνια του Ιδρύματός μας ανά Σχολή, φορέα / ίδρυμα συνεργασίας ή χώρα και να αναγνώσετε σε πλήρη μορφή τα υπογεγραμμένα κείμενα.