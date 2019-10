Απόψε στο Royal οι Alistair Barrie & Γιώργος Χατζηπαύλου σ' ένα σπέσιαλ Stand up comedy σώου

Oι Alistair Barrie & Γιώργος Χατζηπαύλου θα παρουσιάσουν ένα Stand up comedy Special σώου απόψε Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στον χώρο του Royal – παλαιό Πτωχοκομείο στην Ακτή Δυμαίων μετά τις 21.30.

Ένας αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Άγγλος κωμικός, ο Alistair Barrie, έρχεται στην Ελλάδα και μοιράζεται τη σκηνή με τον δημοφιλή εξπέρ του είδους της stand up comedy, Γιώργο Χατζηπαύλου.

Οι δυο κωμικοί γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Alistair Barrie επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, ως καλεσμένος του ΓιώργουΧατζηπαύλου στο Stand up for U κι έκτοτε έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα σε 16 sold out παραστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα, για 1η φορά μετά από τρία χρόνια, μοιράζονται τη σκηνή με τα νέα κείμενά τους με στόχο να παρασύρουν το κοινό με το εκπληκτικό χιούμορ τους σε μία μοναδική βραδιά stand up comedy στην Πάτρα και το Royal Theater.

Ο Alistair Barrie είναι ένας εκπληκτικός Άγγλος κωμικός, μέλος του θρυλικού Comedy Store που έχει παρουσιάσει τη δουλειά του τόσο στην Μεγάλη Βρετανία όσο και στα μεγαλύτερα διεθνή Φεστιβάλ. Ένας κωμικός με τόσο καθαρή προφορά που παρακολουθείς αβίαστα την εκπληκτική και οξυδερκή κωμωδία του για ότι συμβαίνει στον κόσμο, τη ζωή αλλά και τη σχέση του με την Ελλάδα. Με διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ – η προηγούμενη σόλο παράστασή του No more stage 3 έγινε sold out όπου κι αν παρουσιάστηκε, ενώ η πρόσφατη με τίτλο The international αναδείχθηκε ως μία εκ των κορυφαίων στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου το Καλοκαίρι του 2018.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου, έρχεται μετά από μία γεμάτη σεζόν που παρουσίασε τη νέα του παράσταση με τίτλο Τάιμινγκ στην Ελλάδα και την Κύπρο ενώ ετοιμάζεται για την δεύτερη ευρωπαϊκή του περιοδεία. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες κωμικούς με 4 σόλο παραστάσεις στο ενεργητικό του, δημιουργός του Stand up for U, ενός θεσμού κωμωδίας που στηρίζει φιλανθρωπικές δράσεις και του Comedy club για παιδιά, της μοναδικής ελληνικής παράστασης stand-up comedy για παιδιά. Ένας από τους πλέον δραστήριους stand-up κωμικούς με εμφανίσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής περιοδεία ελληνικού stand up comedy στο εξωτερικό.

Οι δύο κωμικοί τρία χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία βρίσκονται ξανά επί σκηνής και σχολιάζουν μέσα από την κωμωδία τους όσα έχουν αλλάξει τόσο στη ζωή τους όσο και στον κόσμο χαρίζοντας μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία κωμωδίας για 1 μοναδική βραδιά!

Είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (πόρτα).

Εισιτήρια προπωλούνται σε: Viva.gr, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Φάρος, Queen café

Περισσότερες πληροφορίες: 6976793202.