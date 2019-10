Στις 9 Οκτωβρίου 2019 γίνεται Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών ο Carmine Zoccali

Όπως έχουμε ξαναγράψει, ο Καθηγητής Νεφρολογίας Carmine Zoccali θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Νεφρολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής κ. Δημήτριος Γούμενος ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Καθηγητή Carmine Zocalli με θέμα: «Artificial Intelligence in Medicine and in Renal Care. Promises and challenges». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου είναι αναρτημένα στο: https://www.upatras.gr/el/node/8675