Aναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών ο Carmine Zoccali

Ο διαπρεπής Καθηγητής Νεφρολογίας Carmine Zoccali θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, σε ειδική τελετή που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών, στο κτίριο Διοίκησης.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Νεφρολογίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής κ. Δημήτριος Γούμενος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής και η περιένδυσή του από την Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Ιταλού Καθηγητή Carmine Zocalli με θέμα: «Artificial Intelligence in Medicine and in Renal Care. Promises and challenges».

O Καθηγητής Carmine Zoccali έχει γεννηθεί το 1947 και διετέλεσε για πολλά χρόνια Διευθυντής του Τμήματος Νεφρολογίας, Υπέρτασης και Μεταμόσχευσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Riuniti, του Ρέτζιο της Καλαβρίας στην Ιταλία. Είναι Καθηγητής Νεφρολογίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην Αρτηριακή Υπέρταση και στην Κλινική Επιδημιολογία.

Είναι ένας από τους πρώτους που περιέγραψαν τον υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο ενώ με την πρωτοποριακή του έρευνα έχει συμβάλει στην ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο που αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου των ασθενών αυτών. Συγκεκριμένα ανέδειξε τη σημασία της αναστολής της ενδογενούς συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου ως ισχυρού προγνωστικού παράγοντα θνητότητας των ασθενών με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια (δημοσίευση στο Lancet το 2000 με 1066βιβλιογραφικές) και την συσχέτιση της αυξημένης δραστηριότητας του συμπαθητικού συστήματος με την εμφάνιση αναδιαμόρφωσης της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς και καρδιαγγειακά επεισόδια στον ίδιο πληθυσμό ασθενών. Η πιο πρόσφατη ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με την περιγραφή ασυμπτωματικής συμφόρησης των πνευμόνων των ασθενών με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και με τον σχεδιασμό κλινικής μελέτης που αποσκοπεί στην βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών αυτών με περιοδική αποσυμφόρηση των πνευμόνων.

Σημαντική επίσης είναι η συμβολή του Carmine Zoccali στην ανάδειξη της νεφροπροστατευτικής δράσης των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.

