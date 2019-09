Επικίνδυνη για τους πατρινούς Λεγεωνέλλα στα 15 ανοιχτά σιντριβάνια της πόλης

Επικίνδυνα για τους Πατρινούς φαίνεται ότι είναι τα 15 ανοιχτά σιντριβάνια που υπάρχουν στην πόλη. Η μονάδα « I Water Food» του Εργαστηρίου Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που πραγματοποιεί με γνώμονα τη Δημόσια Υγεία, πραγματοποίησε αξιολόγηση της λειτουργίας των 15 ανοιχτών σιντριβανιών του Δήμου Πατρέων και μετρήσεις της συγκέντρωσης του βακτηρίου λεγεωνέλλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα στα νερά των σιντριβανιών σε ποσοστό 80% εντοπίστηκαν είδη λεγεωνέλλας ενώ δεν βρέθηκε υπολειμματικό χλώριο.

Την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου αποτελούσαν η βιολόγος Βένια Σταύρου και η νοσηλεύτρια Ηλέκτρα Σαβογλίδου ενώ την επίβλεψη είχε ο καθηγητής του Τμήματος Απόστολος Βανταράκης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του συνεδρίου «The 6th meeting of the ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)».