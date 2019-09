Στις 31 Οκτωβρίου στη χώρα μας η "Τζούντι" με την ερμηνεία - σταθμό της Ρενέ Ζελβέγκερ

Έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις κατά την προβολή της στο περασμένο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στον Καναδά και έχοντας λάβει θετικές κριτικές (86% στο rotten tomatoes) βγαίνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στις αίθουσες των ΗΠΑ το φιλμ «Τζούντι – Judy» σε σκηνοθεσία του 47χρονου Εγγλέζου Rupert Goold και σενάριο του Tom Edge. Η 50χρονη Ρενέ Ζελβέγκερ λέγεται πως δίνει την ερμηνεία της ζωής της στο ρόλο της μεγάλης σταρ του παλιού Χόλιγουντ, Τζούντι Γκάρλαντ. Επίσης παίζουν οι Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Darci Shaw και ο Michael Gambon.

Στην Ελλάδα η ταινία «Τζούντι» προγραμματίζεται να βγει στις αίθουσες στις 31 Οκτωβρίου 2019 σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ και αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα. Ήδη η ερμηνεία της Ζελβέγκερ συζητείται πως θα φτάσει σίγουρα έως τις υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ 2020.

Περίληψη :

Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της Showbiz Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο για μία σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης “The Talk of the Town”.

Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί.

Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με την διεύθυνσή του κέντρου, κάνει πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές , το σπινθηροβόλο πνεύμα και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα.

Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο σύζυγο της ζωής της.

Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω σπίτι, στα παιδιά της. Έχει την δύναμη να προχωρήσει;

Παρουσιάζοντας κάποια από τα πιο διάσημα τραγούδια της, συμπεριλαμβανομένου του διαχρονικά κλασικού “Over the Rainbow”, η ταινία τιμά την φωνή, την δύναμη της αγάπης και την ντελικάτη λάμψη της «σπουδαιότερης διασκεδάστριας του κόσμου».

Η Τζούντι Γκάρλαντ είχε γεννηθεί το 1922 στη Μινεσότα και έσβησε στα 47 της μόλις χρόνια το 1969 στο Λονδίνο. Υπήρξε ηθοποιός και τραγουδίστρια που ξεκίνησε ως παιδί – θαύμα και όλοι θυμόμαστε την ερμηνεία της στον «Μάγο του Οζ» σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ το 1939.

Το φιλμ «Τζούντι» έκανε την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Telluride στο Κολοράντο στις 31 Αυγούστου 2019.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ