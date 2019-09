Τρία ξεχωριστά μουσικά ντοκιμαντέρ στις 25ες Νύχτες Πρεμιέρας

Τρία σημαντικά ντοκιμαντέρ με θέμα εμβληματικές προσωπικότητες της τζαζ μουσικής προβάλλονται στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο ξεκίνησε στις 18/9 και θα διαρκέσει έως και την επόμενη Κυριακή 29/9/2019.

Τα ντοκιμαντέρ αυτά που δεν απευθύνονται μόνο στους μουσικόφιλους, αφορούν στην Αρίθα Φράνκλιν, την Έλα Φιτζέραλντ & τον Μάιλς Ντέιβις.

Όπως έγραψε η εφημερίδα "Η Καθημερινή", στην αρχή του ντοκιμαντέρ του Στάνλεϊ Νέλσον «Miles Davis: Birth of the Cool», το οποίο προβλήθηκε την Παρασκευή 20/9 στο Iντεάλ, στην οδό Πανεπιστημίου, στην Αθήνα στις 8 το βράδυ, στο πλαίσιο της ενότητας «Μουσική και φιλμ» του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, ο Ντέιβις (1926-1991) περιγράφει τη μουσική λέγοντας «είναι σαν κατάρα για εμένα». «Αν κάποιος θέλει να παραμείνει δημιουργικός, πρέπει να αλλάζει διαρκώς», λέει ο ηθοποιός Καρλ Λάμπλι, διαβάζοντας τις σημειώσεις του σπουδαίου Αμερικανού τρομπετίστα.

Η ταινία προβάλλεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών από τις 23 Αυγούστου 2019. Ο σκηνοθέτης της, από τους σημαντικότερους εν ζωή Αφροαμερικανούς ντοκιμαντερίστες, εισέρχεται στο βασίλειο του Mάιλς Ντέιβις και εξερευνά την εποχή της «γέννησης του cool».

Ανάλογο είναι το πάθος του σκηνοθέτη Λέσλι Γούντχεντ, ενός θρύλου του ντοκιμαντέρ, για την πρωταγωνίστριά του, ίσως τη μεγαλύτερη γυναικεία φωνή της τζαζ, στην ταινία «Ella Fitzgerald: Just One of those Things» που θα προβληθεί στην αίθουσα Δαναός, στις 28/9, στις 19.30. «Είμαι ένας ισόβιος λάτρης της τζαζ, κι αυτή η ταινία υπήρξε για εμένα ένα έργο αγάπης», λέει. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Έλλα Φιτζέραλντ έζησε από το 1917 έως το 1996. Το πάθος και η τέχνη του Λέσλι Γούντχεντ δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ-ευλογία για τους φίλους αυτής της μουσικής, που αποφεύγει τα κουτσομπολιά για χάρη μιας ρυθμικής αφήγησης και της σεμνής αποτίμησης της τεράστιας καριέρας της, σύμφωνα με το άρθρο της «Καθημερινής». Το φιλμ έχει ήδη παιχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μία ακόμη σημαντική ταινία –θησαυρός για τους σινεφίλ, είναι το «Amazing Grace» που θα προβληθεί στις 25ες Νύχτες Πρεμιέρας την Κυριακή 22/9, στις 6 το απόγευμα στο Ιντεάλ. Το φιλμ – ντοκουμέντο, αναφέρεται στην θρυλική Αρίθα Φράνκλιν του “Respect” και τόσων άλλων μεγάλων επιτυχιών και έχει προκύψει από υλικό που είχε φιλμάρει ο αξέχαστος και βραβευμένος με Όσκαρ για το «Πέρα από την Αφρική», σκηνοθέτης Σίντνεϊ Πόλακ, το οποίο έμεινε για χρόνια στα ντουλάπια της εταιρείας Warner, απαγορευμένο από την ίδια την τραγουδίστρια. Πλέον, με τη συγκατάθεση της οικογένειάς της, το φιλμ βγήκε στις αίθουσες (στις ΗΠΑ μάλιστα έκανε και εμπορική επιτυχία για ντοκιμαντέρ ξεπερνώντας σε εισπράξεις τα 4,5 εκατ. δολάρια) και θα τo απολαύσει και το κοινό των Νυχτών Πρεμιέρας.

Ο βασικός κορμός της ταινίας είναι η συναυλία της Φράνκλιν (1942-2018), τον Ιανουάριο του 1972, στην Εκκλησία των Βαπτιστών στο Λος Άντζελες. Η Αρίθα Φράνκλιν είχε μεγαλώσει μέσα στις χορωδίες και τα γκόσπελ και εκείνη την περίοδο είχε τραγουδήσει μοναδικά για δύο βράδια. Ο Σίντνει Πόλακ (1934-2008) ήταν εκεί και τράβηξε πλάνα που τώρα σχεδόν 47 χρόνια μετά έχει την ευκαιρία να δει το κοινό στην μεγάλη οθόνη.

