Headpieces: Πουθενά χωρίς τη στέκα μου ή αλλιώς κάντο όπως η Ariana Grande

Σε αυτά τα πρότυπα το «so must right now» headpiece κυκλοφορεί σε όλες τις δημοφιλείς «αλυσίδες» πολυκαταστημάτων γεμάτο πέρλες κάθε μεγέθους-στρογγυλές ή ακατέργαστες- άπειρες χρωματιστές και διάφανες πέτρες, στρας, αλυσίδες, κρύσταλλα κλπ. Το βελούδο σε πλισέ ή κοτσίδα επίσης «παίζει» πολύ. Σας έχουμε φωτογραφίες και υπογραμμίζουμε πως αν τις συνδυάσετε με ανδρόγυνο power suit, δηλαδή χαλαρό κοστούμι, μπλούζα με «όρθιο» ρομαντικό γιακά και new retro φορέματα, θα διαθέτετε εκτόπισμα style icon μεμιάς.