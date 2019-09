Στις 19/9/2019 στις Νύχτες Πρεμιέρας το "Μέχρι τη Θάλασσα" του Μάρκου Γκαστίν

Tην Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 21:15, το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας φιλοξενεί σε πρώτη αθηναϊκή προβολή, στην αίθουσα Δαναός 2, στην Λ. Κηφισίας και Πανόρμου, το νέο ντοκιμαντέρ του Μάρκου Γκαστίν, «Μέχρι τη Θάλασσα – As far as the Sea». Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του τμήματος «Ελληνικά Ντοκιμαντέρ».

Ασθενείς που νοσηλεύονται, μετά από σοβαρά ατυχήματα, στην κλινική Φυσικής Αποκατάστασης του ΚΑΤ, προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους... ή έστω να επανακτήσουν την αυτονομία τους. Ακολουθώντας την αγωνιώδη πάλη τους, η ταινία ερευνά ένα από τα βασικά διλήμματα της ανθρώπινης ύπαρξης: Ελπίδα ή Αποδοχή;

«Πριν από χρόνια, βρέθηκα ο ίδιος για δυο μήνες σ΄ ένα θάλαμο του ΚΑΤ» αναφέρει στο σημείωμά του ο σκηνοθέτης. «Ήταν μια από τις πιο έντονες και διδακτικές εμπειρίες που έζησα ποτέ. Έκανα την ταινία ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ για να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με τον θεατή. Πιστεύω ότι έχει κι αυτός πολλά να νοιώσει, αλλά και πολλά να μάθει. Για τον εαυτό του, για την κοινωνία μας, για την ανθρώπινη κατάσταση… Μια ταινία με διακύβευμα, συγκρούσεις και κορυφώσεις, που, θέλω να πιστεύω, θα τον κάνει να δει αλλιώς την αναπηρία και τους ανθρώπους που την αντιμετωπίζουν. Θα μπορούσε να ήταν κι αυτός...»

Με αυτόν τον στόχο, ο Γκαστίν επέστρεψε στα τέλη του 2017 στην κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης του ΚΑΤ, με την κάμερά του, σιωπηλό παρατηρητή, να καταγράφει την πολύμηνη καθημερινή πάλη των ασθενών να επανακτήσουν τις λειτουργίες τους, το άγχος για την ετυμηγορία του θεράποντος ιατρού, τις σχέσεις με τις οικογένειές τους και το νοσηλευτικό προσωπικό, τα αστεία και τις φάρσες, που τους βοηθούν να «ξορκίσουν» τον πόνο και την αγωνία.

Χωρίς σχολιασμό ή συνεντεύξεις, και μέσω της εναλλαγής, συχνά ετερόκλητων συναισθημάτων, το «Μέχρι τη Θάλασσα» προσφέρει στον θεατή μια ασυνήθιστα διεισδυτική ματιά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρώπινης συνθήκης, φιλοδοξώντας παράλληλα να ενεργοποιήσει την ενσυναίσθησή του, σε ένα ντοκιμαντέρ, εξίσου συναρπαστικό με μία ταινία μυθοπλασίας, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

*Η κινηματογραφική αίθουσα Δαναός 2, διαθέτει πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία και Εμποδιζόμενα Άτομα. Δεν διατίθεται χώρος στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων, στη σχετική ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: http://www.aiff.gr/eisitiria/

Το ντοκιμαντέρ «Μέχρι τη Θάλασσα» έχει διάρκεια 108 λεπτά.

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ | Διεύθυνση Φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΣΟΥΡΙΔΗΣ | Μοντάζ: ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Βοηθός Σκηνοθέτη: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΛΑΚΗΣ | Ηχοληψία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ | Μίξη ήχου: PIERRE ARMAND | Εταλονάζ: MARIANNE ABBES | Παραγωγοί: ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ & ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ | Παραγωγή: ΜΑΡΚΟΣ ΓΚΑΣΤΙΝ - MINIMAL FILMS | Συμπαραγωγή: ALEXANDRE CORNU - LES FILMS DE TAMBOUR DE SOIE | Σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, και με την υποστήριξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ του CNC της REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR και του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη- MEDIA.

Ο Μάρκος Γκαστίν (Marco Gastine) είναι σκηνοθέτης και παραγωγός. Έχει γεννηθεί στο Παρίσι, και από το 1978 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Παρίσι και Σκηνοθεσία στην Αθήνα. Μετά από μια σύντομη καριέρα ως αρχιτέκτονας, ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο ως σκηνοθέτης και παραγωγός. Το 2003 ίδρυσε τη δική του εταιρία παραγωγής, Minimal Films.

Άλλα φιλμ που έχει κάνει είναι το 2016 το «Νίκος Μπελογιάννης», ντοκιμαντέρ, 26 λεπτά, το 2012 το «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ», ντοκιμαντέρ, συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σάο Πάολο 2013 και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Λισαβόνα (Doclisboa) 2012, το «ΘΕΜΙΣ», ντοκιμαντέρ, 85 λεπτά που βγήκε σε κινηματογραφικές αίθουσες το 2009 (είχε συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Καννών 2009. Συμμετοχή στα βραβεία Καλύτερου Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ 2009 & στα βραβεία Prix Europa στο Βερολίνο 2009).

Επίσης δική του και ιδιαίτερα γνωστή ταινία στους σινεφίλ είναι το «Μασσαλία, Μακρινή κόρη» το 2004, ντοκιμαντέρ, διάρκειας 78 λεπτών που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2004 & κατέκτησε το πρώτο Βραβείο Ντοκιμαντέρ στα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας εκείνης της χρονιάς, το Βραβείο Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ecocinema, Ρόδος 2004 και συμμετείχε στα βραβεία Prix Europa στο Βερολίνο 2004.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ