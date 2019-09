Και η πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη Βενετία, με ντύσιμο και μακιγιάζ Armani

To περιζήτητο πατρινό μοντέλο, τηλεπαρουσιάστρια και μέλος της επιτροπής του Greece’s Next Top Model, Ηλιάνα Παπαγεωργίου περπάτησε στο κόκκινο χαλί της κινηματογραφικής Μόστρα της Βενετίας, στη βραδινή προβολή της ταινίας «Saturday Fiction», του κινέζου σκηνοθέτη Lou Ye. Ηταν καλεσμένη του οίκου Armani και της σειράς Armani Beauty, που είναι βασικός χορηγός του 76ου φεστιβάλ. Η όμορφη καστανή εμφανίστηκε με one shoulder mini dress του διάσημου ιταλικού οίκου που ήταν κεντημένο με μαύρες και κόκκινες χάντρες στο ντεκολτέ ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα στη nineties pony tail που κάνει θραύση στην Αμερική (τη λάνσαραν ήδη Μπέλα Χαντίντ, Κάιλι Τζένερμμ Κιμ Καρντάσιαν). Nεανικά μποτάκια και τσαντάκι του ίδιου brand συμπλήρωναν το όλο look.