Προβολή της ταινίας «Αυτή η Γη είναι δική μας» από τον «Δημοτικό Κινητό Κινηματογράφο»

Με την ταινία, «Αυτή η Γη είναι δική μας» (Chez Nous / This is our land) επιστρέφουν οι προβολές στο πλαίσιο της ενότητας «Δημοτικός Κινητός Κινηματογράφος», του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ στο Νότιο Πάρκο.

Το εξαιρετικό πολιτικό δράμα του Lucas Belvaux που κυκλοφόρησε στη Γαλλία δυο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές προκαλώντας με την ιδιαίτερα ρεαλιστική αφήγηση της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την διαμόρφωση και την επιρροή του σύγχρονου πολιτικού σκηνικού, σκιαγραφώντας την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και τις συνέπειες της στη Γαλλία και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Η Πολίν είναι μια αυτοαπασχολούμενη νοσοκόμα σε μια κωμόπολη της Γαλλίας. Αφοσιωμένη και γενναιόδωρη στις σχέσεις της αποτελεί ηθικό πρότυπο για όλους. Ένα ανερχόμενο εθνικιστικό κόμμα θα εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία και την ακεραιότητα της τοποθετώντας την υποψήφια στις τοπικές εκλογές. Χωρίς να έχει καμία πολιτική πεποίθηση η ίδια και παρά τις αντιδράσεις του περίγυρού της, η Πολίν συνεχίζει…

Γαλλία, Βέλγιο, 2017

Σκηνοθεσία: Λουκά Μπελβό

Σενάριο: Λουκά Μπελβό, Ζερόμ Λερόι

Φωτογραφία: Πιερίκ Καντελμίν ντ’Ιλ

Μοντάζ: Λούντο Τρος

Πρωταγωνιστούν: Eμιλί Ντεκέν, Γκιγιόμ Γκουί, Αντρέ Ντισολιέ

Διάρκεια: 114’

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ