Αφιέρωμα: Αυτή είναι η ομάδα που σχεδίασε το look των Παράκτιων Μεσογειακών

Η δημιουργική ομάδα της Διεύθυνσης Εικόνας και Ταυτότητας της Οργανωτικής Επιτροπής, εισήγαγε πρώτη φορά για διοργανώτρια πόλη, το δικό της « look » για τους ΙΙ Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες και ήδη έχει αποσπάσει τα θετικά σχόλια της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, αφενός για την πρωτοβουλία της αυτή και αφετέρου για το δημιουργικό αποτέλεσμα που παρουσίασε.

Εκτιμώντας ότι το “look of the the games – look of the city” αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, η πενταμελής δημιουργική ομάδα, εμπνεύστηκε από τη φυσική ομορφιά της διοργανώτριας πόλης.

Αποτύπωσε το συναίσθημα που προκαλούν οι ακτές και το μπεζ της άμμου, τα βουνά, το γαλάζιο της θάλασσας, το μοβ σε συνδυασμό με το κόκκινο και το φούξια του ήλιου που δύει, το λιμάνι , το πράσινο της βλάστησης, τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, τα γενικότερα στοιχεία της φύσης. ΄

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια ρεαλιστική και σύνθετη εικόνα της Πάτρας, που έχει στόχο να εμπνεύσει τους αθλητές κατά την είσοδό τους στους αθλητικούς χώρους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους, και τους θεατές να μπουν στο γιορτινό κλίμα των αγώνων και να εμψυχώσουν τους αγωνιζόμενους.

Σε αυτά τα χρώματα θα ντυθεί η Πάτρα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις «Άρτεμις», «Ήρα» και «Πεπανός» κατά την διάρκεια των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων, συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή του φετινού καλοκαιριού στη Μεσόγειο.

Αυτή η αισθητική, η φιλοσοφία και αυτά τα χρώματα « ντύνουν » και την νέα επίσημη ιστοσελίδα μας.

Την δημιουργική ομάδα του Τομέα Εικόνας και Ταυτότητας αποτελούν οι :

Βιβή Ανδριοπούλου Διευθύντρια δημιουργικού

Κωνσταντίνος Καρλής γραφίστας

Τζέϋ Ίμπτας γραφίστας

Ευαγγελία Τσοκανά γραφίστρια

Θοδωρής Καπογιαννόπουλος γραφίστας