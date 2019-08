Ξεκίνησε να παίζεται στις ΗΠΑ η ταινία "Dora and the Lost City of Gold"

H νέα παιδική/εφηβική περιπέτεια με τίτλο “Dora and the Lost City of Gold” ξεκίνησε να προβάλλεται στις αίθουσες των ΗΠΑ την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 & στις preview προβολές την Πέμπτη 8/8 τα πήγε ικανοποιητικά με 1 εκατομμύριο 250.000 δολάρια στο box office και συμπαθητικές κριτικές όπως του NBC News που κάνει λόγο για ένα διασκεδαστικό φιλμ που εξελίσσεται σε αρκετά ψαγμένο σε σύγκριση με την πλειονότητα των action movies.

Η ταινία «Dora and the Lost City of Gold» φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του 47χρονου Εγγλέζου James Bobin. Όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε και από τον τίτλο, είναι η live-action διασκευή και μεταφορά στο σινεμά, της παιδικής τηλεοπτικής σειράς του Nickelodeon και του Nick Jr. «Dora the Explorer – Ντόρα η εξερευνήτρια» που έχει προβληθεί και στη χώρα μας. Στην ταινία που στο rotten tomatoes συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 80%, παίζουν η Isabela Moner στον κεντρικό ρόλο και οι Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria και Danny Trejo καθώς και ο Jeff Wahlberg.

Τα γυρίσματα έγιναν το διάστημα από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2018 στην Αυστραλία. Το φιλμ διανέμει στις Αμερικάνικες αίθουσες το στούντιο της Paramount και αναμένεται να το δούμε και στην Ελλάδα το φθινόπωρο, στη Βέσο Μάρε.

Η Ντόρα έχοντας ζήσει για πολλά χρόνια εξερευνώντας τη ζούγκλα με τους γονείς της, νιώθει άβολα και έξω από τα νερά της πηγαίνοντας στο λύκειο. Νιώθοντας πάντα εξερευνήτρια θα δημιουργήσει μία παράξενη παρέα με τον Boots, μία μαιμού, τον ξάδελφο της Diego και μία ομάδα εφήβων με αποστολή να σώσουν τους γονείς της και να τους βοηθήσουν να λύσουν ένα μυστήριο που κρύβεται πίσω από τον αρχαίο πολιτισμό των Ίνκας.

Η διάρκεια της ταινίας είναι 102 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ