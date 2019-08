Τι παίζουν τα σινεμά Πάτρας και Ρίου από Πέμπτη 8/8/2019 και όλη την εβδομάδα

Bring The Soul: The Movie ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 07/08

Π-Κ: 19:00

Έχοντας ήδη καθιερώσει την επιτυχία τους οι BTS με την περιοδεία “Love Yourself”, επανέρχονται θριαμβευτικά στη μεγάλη οθόνη με το BRING THE SOUL: THE MOVIE. Οι BTS, πιο λαμπεροί από ποτέ, μας υποδέχονται πίσω από τα φωτά της δημοσιότητας. Μια μέρα μετά την περιοδεία τους στην Ευρώπη, τους βρίσκουμε στο Παρίσι και μας αφηγούνται τις εμπειρίες τους από όλες τις πόλεις που επισκεφθήκαν στην περιοδεία. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν μια “κλεφτή ματιά” και να απολαύσουν τα μέλη του συγκροτήματος και εκτός σκηνής. Χωρίς να λείπουν οι μοναδικές ερμηνείες τους on stage από τις συναυλίες τους. Αυτό το event δεν πρέπει να το χάσετε! Το ταξίδι των BTS συνεχίζεται!

Η ταινία έχει αγγλικούς υπότιτλους

Σκηνοθεσία: Big Hit Entertainment

Πρωταγωνιστές: J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park, Suga

Κατηγορία: Μουσική

Διάρκεια: 105’