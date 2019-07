"Μπαίνει" ο Αύγουστος & στα Πατρινά σινεμά - Έρχονται Τζούντι Ντεντς & Τζόνι Ντεπ στο Ρίο

Στον κατεξοχήν μήνα των καλοκαιρινών διακοπών τουλάχιστον για τους Έλληνες, τον Αύγουστο μπαίνουμε πλέον και όπως είδαμε και στα προγράμματα των κινηματογράφων για τις επόμενες μία – δύο εβδομάδες θα υπάρξει μία μίνι ανάπαυλα. Κοιτάζοντας το πρόγραμμα του πολυκινηματογράφου Odeon Veso Mare της νέας εβδομάδας 1-8/8/2019 βλέπουμε πως οι 2 μεγαλύτερης χωρητικότητας αίθουσες της, η 4 και 5 θα παραμείνουν κλειστές προφανώς λόγω της μειωμένης λόγω καλοκαιριού προσέλευσης του κοινού αλλά για λόγους οικονομίας λειτουργικών εξόδων. Είναι γεγονός και το αναγνωρίζουμε πως στα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων ακόμα και με 1 μοναδικό θεατή πραγματοποιείται κινηματογραφική προβολή.

Βέβαια μπορεί μπαίνοντας ο Αύγουστος η προσέλευση λογικά να πέσει αλλά ο Ιούλιος όπως μας έλεγαν οι υπεύθυνοι αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη φέτος με νούμερα εισιτηρίων που ξεπερνούσαν και τα 400 – 500 τις καθημερινές στη Βέσο Μάρε. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε ορισμένες ταινίες μεγάλου εμπορικού βεληνεκούς που βγήκαν μαζί με τις ΗΠΑ και τράβηξαν σαν μαγνήτης το κοινό και δη το οικογενειακό. Τρανταχτό παράδειγμα ο νέος «Βασιλιάς των Λιονταριών» της Ντίσνει σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό που όπως είδαμε σε 10 μέρες προβολής πανελλαδικά ήδη φτάνει αισίως τα 170.000 εισιτήρια σε 220 αίθουσες. Στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα το κοινό έχει την ευκαιρία να δει την ταινία είτε μεταγλωττισμένη στα ελληνικά, είτε στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια αλλά και σε 3d στην αίθουσα 7. Οι δε εντυπώσεις του κοινού είναι ιδιαίτερα θετικές.

Εκτός όμως της ταινίας της Ντίσνει τον κόσμο έφερε καλοκαιριάτικα στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Odeon Veso Mare, και ο νέος Σπάιντερμαν, το φιλμ «Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του» του Τζον Γουάτς πάλι με τον ταλαντούχο πιτσιρικά Τομ Χόλαντ και φόντο την Ευρώπη (η ταινία όπως διαβάσαμε στο flix.gr σε περίπου 4 εβδομάδες προβολής έφτασε τα 168.00 εισιτήρια), η Γαλλική επιτυχία «Θεέ Μου Τι Σου Κάναμε; 2» ξανά με τον Κριστιάν Κλαβιέ που οδεύει σε 3 εβδομάδες προβολής στα 75.000 εισιτήρια πανελλαδικά αλλά και το εξαιρετικό «Toy Story 4» της Pixar & της Disney που σε 6 εβδομάδες έπιασε πια τα 160.000 εισιτήρια (πρόκειται για νούμερα επιτυχημένης ταινίας τον χειμώνα).

Να μην παραβλέψουμε και το όμορφο «Yesterday» του Ντάνι Μπόιλ με τα τραγούδια των Μπιτλς που έχει κάνει επιτυχία και στο εξωτερικό (64 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ συν άλλα 46,5 στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι στιγμής) που στη χώρα μας έχουν δει περίπου 60.000 θεατές από τα τέλη Ιουνίου που βγήκε.

Πάντως όπως προείπαμε τη νέα εβδομάδα τα πράγματα λιγάκι «σκουραίνουν» για τους σινεφίλ που παραμένουν στην πόλη και δεν έχουν π.χ. δυνατότητα να φτάσουν έως το Ρίο όπου λειτουργεί το μοναδικό θερινό σινεμά της Πάτρας στο σινε-Κάστρο, το οποίο σημειωτέον πηγαίνοντας ήδη πολύ καλά, όπως μαθαίνουμε κάνει «ρελάνς» τις επόμενες μέρες με πρεμιέρες που απ’ ότι φαίνεται δεν θα δούμε στη Βέσο Μάρε. Ήδη προηγήθηκε η «Ληστεία της Στοκχόλμης» με τον Ίθαν Χοκ (έως και 31/7) και έπονται η «Ληστεία της Μαφίας» με ονόματα όπως του Τσαζ Παλμιντιέρι και του Ντον Τζόνσον στο καστ από 1η έως και 4 Αυγούστου στις 22.00, η «Κόκκινη Τζόαν» του Τρέβορ Ναν με την πάντα σπουδαία Τζούντι Ντεντς, από 5 έως και 7/8 στις 22.00 και το «Ποτέ δεν είναι αργά κύριε Καθηγητά» του Γουέιν Ρόμπερτς με τον Τζόνι Ντεπ σ’ έναν διαφορετικό ρόλο, ενός καθηγητή πανεπιστημίου που μαθαίνει πως πάσχει από μία ανίατη ασθένεια και έχει μόνο 6 μήνες ζωής, αποφασίζοντας στη συνέχεια να ζήσει πιο ελεύθερα και λιγότερα συμβατικά. Η ταινία θα έρθει στο σινε-Κάστρο στο Ρίο στις 8/8 και θα παιχθεί έως και την Κυριακή 11/8 στις 22.00 ωστόσο δεν αποκλείεται μιας και είναι της εταιρείας Οdeon να παιχθεί και στη Βέσο Μάρε.

Στα Odeon Veso Mare, η μοναδική νέα ταινία από 1η Αυγούστου 2019 είναι η νέα περιπέτεια με τον βετεράνο του είδους Σιλβέστερ Σταλόνε, το «Escape Plan: The Extractors - Σχέδιο Απόδρασης: Προσωπική Υπόθεση» σε σκηνοθεσία Τζον Χέρτζφελντ και συμπρωταγωνιστές του Σιλβέστερ Σταλόνε, τους Ντέιβ Μπαουτίστα, Ζανγκ Τζιν, Τζέιμι Κινγκ, 50 Cent ενώ στο πρόγραμμα είδαμε για την ερχόμενη Τετάρτη 7/8 και το «Bring The Soul: The Movie» που αφορά τους BTS, το 7μελές αντρικό νοτιοκορεατικό μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε από την εταιρία Big Hit Entertainment & έκανε το ντεμπούτο του στις 13 Ιουνίου του 2013 με το τραγούδι "No More Dream". Έχοντας ήδη καθιερωθεί οι BTS με την περιοδεία “Love Yourself”, επανέρχονται θριαμβευτικά στη μεγάλη οθόνη με το «Bring The Soul: The Movie» όπου τους βρίσκουμε στο Παρίσι να μας αφηγούνται τις εμπειρίες τους από όλες τις πόλεις που επισκέφθηκαν στην περιοδεία τους στην Ευρώπη και αλλού. Η ταινία θα παιχθεί με αγγλικούς υπότιτλους.

Τέλος προβληματισμό προξενεί το γεγονός πως κάποιες νέες καλλιτεχνικές ταινίες που βγήκαν στην Αθήνα δεν έχουν έρθει μέχρι στιγμής στην Πάτρα όπως το «Τεντ Μπάντι, ένας γοητευτικός δολοφόνος» με τον Ζακ Έφρον σ’ έναν διαφορετικό ρόλο ενός πραγματικού προσώπου (ενός σήριαλ κίλερ της Αμερικής με διπλή ταυτότητα), το Γαλλοβέλγικο κοινωνικό φιλμ με την Ζιλιέτ Μπινός «Ποια Νομίζεις ότι Είμαι» που σε 16 αίθουσες έκοψε περίπου 7.700 εισιτήρια στην πρεμιέρα του το 4ήμερο 25-28/7/2019 και το «Οι Νεκροί δεν Πεθαίνουν» του Τζιμ Τζάρμους με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τον Μπιλ Μάρει, τον Άνταμ Ντράιβερ και τον Ίγκι Ποπ.

Πάντως 8 Αυγούστου αναμένουμε την Γαλλική κομεντί «Χαλαρώστε κύριε Αλέν» με τον Φαμπρίς Λουκινί (θα την δούμε στα Odeon Veso Mare) και πλέον μετά το μεγάλο ραντεβού των σινεφίλ θα είναι στις 22 Αυγούστου 2019 όπου και θα κυκλοφορήσουν το «Κάποτε…στο Χόλυγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, το θρίλερ «Μεσοκαλόκαιρο» του Άρι Άστερ και η νέα ταινία του Γούντι Άλεν «Μία Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη».

*Στα Οdeon Veso Mare συνεχίζονται τη νέα εβδομάδα (δηλαδή από Πέμπτη 1η Αυγούστου) το θρίλερ «Polaroid» αλλά και η περιπέτεια «Anna» του Λικ Μπεσόν που πανελλαδικά έχει φτάσει τα 11.000 εισιτήρια.

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ