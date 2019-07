Αποτελεσματική Διοίκηση και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση – Ένα γόνιμο θερινό σχολείο στην Κόρινθο

Πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση; Tι δυνατότητες προσφέρει η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Tις έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς; Πού πάσχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και πώς μπορούν οι συνέργειες να γίνουν το κλειδί για καλύτερα αποτελέσματα, τόσο στην ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, όσο και στην αναπτυξιακή ώθηση των περιοχών; Ενόψει της ανάληψης καθηκόντων των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών της χώρας από την 1η Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (δράση χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+) διοργάνωσε με επιτυχία κατά το διάστημα 15-17 Ιουλίου την 3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet. Αντικείμενο της δράσης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων από στελέχη τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκηση για την καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στη διάρκειά της αναδείχτηκαν όλα τα παραπάνω ζητήματα μέσα από μια πλειάδα ομιλητών και τον γόνιμο διάλογο που αναπτυσσόταν. Η συμμετοχή ήταν δωρεάν. Το όνομα της Ακαδημίας Jean Monnet δεν είναι τυχαίο. Ο Γάλλος οικονομολόγος και διπλωμάτης θεωρείται ως ο αρχιτέκτονας της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως προέκυψε, υπάρχουν παραδείγματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτυχούς συνεργασίας φορέων, «έξυπνης» αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και σημαντικής δραστηριοποίησης της Κοινωνίας των Πολιτών, ωστόσο δεν λείπουν και περιπτώσεις όπου ακόμα και σήμερα δεν έχουν λυθεί σοβαρά θέματα της καθημερινότητας, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Τα βασικά ζητήματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

ΕΣΠΑ και Δημόσια Διοίκηση , Αποτελεσματική Διοίκηση Δήμου , Κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες , Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη Τοπική Αυτοδιοίκηση , Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσια Διοίκηση , Ευρωπαϊκή Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη.

Τις εργασίες του θερινού σχολείου άνοιξε με χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως στόχος του κράτους είναι ο σεβασμός των χρημάτων των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και να λειτουργεί σύμφωνα με την ύψιστη αρχή διαφάνειας.

Ομιλητές ήταν Πανεπιστημιακοί, Αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Λειτουργοί της Δημόσιας Διοίκησης.

Η δημόσια διοίκηση διέρχεται μία περίοδο ουσιαστικών μεταβολών. Πέρα από τις θεσμικές αλλαγές, διαπιστώνεται η εδραίωση νέων αντιλήψεων στο στελεχιακό δυναμικό, οι οποίες θα μας οδηγήσουν εγγύτερα προς τα ευρωπαϊκά διοικητικά πρότυπα, επεσήμανε ο Μάνος Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επικεφαλής της διοργάνωσης.

Πρέπει να διακρίνουμε τρεις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό κράτος: στο ανθρώπινο δυναμικό, στις δομές και στις διαδικασίες, τόνισε ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου Διάζωμα, τ. υπουργός

Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Η αυτοδιοίκηση για να είναι επιτυχημένη πρέπει να έχει στο επίκεντρο των δράσεών της τον άνθρωπο.

Βασίλης Νανόπουλος, Δήμαρχος Κορίνθου: Στόχος της νέας δημοτικής αρχής είναι η στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων έργων μέσω χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ και το κράτος.

Ευανθία Σαββίδη, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Σχέσεις Κράτους-Πολίτη): Βασική αρχή και αρμοδιότητα των Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση, δηλαδή η παροχή βοήθειας στις διαδικασίες συνεννόησης ή στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών μερών.

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Η ανάπτυξη σήμερα διαθέτει και άλλες διαστάσεις, όπως η «έξυπνη» ανάπτυξη που αφορά στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας, καθώς και η «ανάπτυξη για όλους», η οποία δεν θα εξαιρεί κανέναν.

Σωτήρης Πετρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής αντιστοίχως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Η ανάγκη συνέργειας μεταξύ δήμων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι τελευταίες διαθέτουν γνώσεις και πλεονεκτήματα λειτουργίας απαραίτητα για την επίτευξη στόχων.

Σήφης Πλυμάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να είναι κάτι αποτελεσματικό απαιτείται κουλτούρα εξωστρέφειας, προγραμματισμός, καινοτομία και διαβούλευση. Η αποδοτικότητα θα πρέπει να συμβαδίζει με την αποτελεσματικότητα.

Μαρία Φυσεκίδου, Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα: Το ΕΣΠΑ αποτελεί αναντικατάστατο μέσο για τη μεταρρύθμιση του κράτους με εξαιρετικές δυνατότητες για την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

Παναγιώτης Πιτσάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορίνθου: Στόχος μας είναι να αξιοποιηθούν η πολιτιστική κληρονομιά και οι καινοτόμες επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας μέσα από ένα σχέδιο ισόρροπης ανάπτυξης

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, το προφίλ του κοινού ήταν κατά 60% στελέχη των Δήμων και της Περιφέρειας, 22% στελέχη άλλων φορέων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και 18% προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η αυξημένη προσέλευση και το υψηλό ενδιαφέρον τεκμηριώνει την ανάγκη για τη διοργάνωση τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης επιδιώκουν τη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, μία τάση η οποία αναδεικνύει τη διαφορά αντιλήψεων η οποία διαμορφώνεται στο δημόσιο τομέα.

Η ίδια τάση τεκμηριώνεται και από την μεγάλη συμμετοχή στο καταξιωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων από το οποίο αποφοιτούν σαράντα φοιτητές ανά έτος. Σε δελτίο αξιολόγησης μετά το πέρας του σεμιναρίου 72% δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εργασίες και 100% ότι θα συμμετείχαν ξανά σε παρόμοια δράση. Το Jean Monnet Centre of Excellence Governance αποτελεί μία δυναμική μονάδα έρευνας και ενημέρωσης στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “Jean Monnet Modules, Chairs and Centers of Excellence” το οποίο θέτει ως στόχο τη δημιουργία εστιών αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων σχετικά με ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στις δράσεις συμμετέχει υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό με διαφορετική ερευνητική ειδίκευση και απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες), καθώς και στο ευρύτερο κοινό. Δημιουργεί δεσμούς συνεργασίας με φορείς λήψεις αποφάσεων, την επιχειρηματική κοινότητα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Σχόλια κοινού

Μαρία Καραθανάση, υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το υπέροχο είναι που συμμετείχε και ο κ. Μπένος ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ως Υπουργός εμπνεύστηκε και δημιούργησε τα ΚΕΠ και σου μετέφερε το όραμά του. Έδειξε ότι αν υπάρχει η πολιτική βούληση με κατάλληλη τεχνογνωσία από καλές πρακτικές άλλων χωρών προσαρμοσμένες όμως στα ελληνικά δεδομένα μπορεί να καταφέρει σημαντικά πράγματα.

Επαμεινώνδας Σκοπετέας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μια αλυσιδωτή -κλιμακωτή επιστημονική συμπόρευση σε κοινούς και ενίοτε ανεξερεύνητους τόπους των σημαινόντων ζητουμένων της σύγχρονης Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Διαδραστική και βιωματική προσέγγιση με στόχευση την γνώση και την ανάπτυξη απαραιτήτων δεξιοτήτων που θα κληθούν εκ των πραγμάτων να επιδείξουν τα στελέχη της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης!

Δημήτρης Στρατουδάκης, Δήμος Κορινθίων

Με ωφέλησε να κατανοήσω προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινείται ένας δημόσιος φορέας προκειμένου η λειτουργία του να γίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη.

Αντιγόνη Σκαράκη, απόφοιτος μεταπτυχιακού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και ωφέλιμο σεμινάριο, όπου αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση από καταξιωμένους στο χώρο τους προσκεκλημένους.

Κατερίνα Μπίτζιου, φοιτήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πολύ θετική και γόνιμη την επιλογή των εισηγητών, διότι συνδύαζε την ακαδημαϊκή επιστημονική γνώση των Καθηγητών με την εμπειρική γνώση και το πρακτικό πνεύμα των αυτοδιοικητικών παραγόντων.Πιστεύουμε ότι αυτή η δημιουργική σύνθεση εμπλουτίζει το δημόσιο διάλογο και συμβάλλει στη διαδικασία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Θεωρούμε ότι αποκομίσαμε γνώσεις πρακτικές οι οποίες, πιστεύουμε πως θα μας φανούν χρήσιμες στην εργασιακή μας καθημερινότητα.

Αναστασία Τσουλουχά, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Ενημέρωση για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία δε γνωρίζαμε, προτάσεις για νέο υλικό, γνωριμία με συναδέλφους άλλων Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων για μελλοντική συνεργασία, γνωριμία με καταξιωμένους ομιλητές κλπ

Αφροδίτη Μανιάτη, προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το σεμινάριο έδρασε καταλυτικά στο να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και στον τρόπο με τον οποίοι εμείς ως πολίτες μπορούμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο.

Μαρία Στάμου, προπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατανόησα τις θεσμικές πλευρές της λειτουργίας των Δήμων και κατανόησα τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Γιάννης Γκατζούνας, μεταπτυχιακός φοιτητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στην τριήμερη Ευρωπαϊκή Ακαδημία που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο βρεθήκαμε μπροστά σε εξαιρετικούς ομιλητές, διαφορετικών κλάδων που με τις διαλέξεις τους αλληλεπιδράσαμε, ανταλλάξαμε πληροφορίες και απόψεις, μέσα από τον διάλογο και την συζήτηση που με ωφέλησε προσωπικά.