Μαρία Κορινθίου: Να είστε καλά που με κάνατε και έκλαψα

“Throw me to the wolves and I will come back leading the pack” Να είστε καλά που με κάνατε και έκλαψα. Αυτοί οι «κάποιοι» ξέρουν. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το δάκρυ μου είναι η δύναμη μου. Ούτως ή αλλιώς όλα εδώ ξεπληρώνονται σε αυτή τη ζωή. Μεγάλο πράγμα το κάρμα. Έμαθα να παλεύω και να μη χαραμίζω τα όνειρα μου σε πισώπλατα μαχαιρώματα. Έμαθα να μην διαπραγματεύομαι τους αγώνες μου και τον πόνο μου. Ένα πράγμα να ξέρετε....ότι έχω δύο δυνάμεις. Πρώτον τη μαγκιά μου και την αγάπη μου γι αυτό που κάνω, που το κάθε χτύπημα είναι η τροφή μου και η δύναμη μου και δεύτερον την αγάπη του κόσμου! Όσο κακό πάτε να μου κάνετε, χωρίς εγώ η ίδια να μπαίνω στα χωράφια κανενός και χωρίς να ενοχλώ κανένα, τόσο θα γυρίσει πίσω σας και τόσο πιο δυνατή με κάνετε. Να είστε καλά λοιπόν και να σας ευχαριστήσω που μου δίνεται τέτοια δύναμη για να τα διαλύσω όλα! Άλλωστε το έχω ξαναπεί : ....θα τα γκρεμίζω μέχρι να τα ξαναφτιάξω όπως θέλω εγώ....τίποτα λιγότερο......δε χρωστάω άστρα σε κανέναν και δε ζητάω να μου χαριστούν.....κάτι ουρανούς απλά έχω βάλει στο μάτι να κατακτήσω.