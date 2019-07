Έρχεται 25 Ιουλίου το "Ποια Νομίζεις ότι είμαι" με τη Ζιλιέτ Μπινός

Αφού πρωτοπαρουσιάστηκε στο τελευταίο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου σε Special Gala Screening το φιλμ «Ποιά νομίζεις ότι είμαι - Who You Think I Am» ξεκινάει την πορεία του στις αίθουσες και στη χώρα μας. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 σε διανομή από την Rosebud.21.

Πρόκειται για τη νέα ταινία με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Ζιλιέτ Μπινός, κάτοχο Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για τον «Άγγλο ασθενή», που συνδυάζει μια οξυδερκή σπουδή χαρακτήρων με τις ανατροπές ενός καλοκουρδισμένου θρίλερ για να πει μια επίκαιρη ιστορία για τον χρόνο που περνά, τις σχέσεις και την ερωτική επιθυμία, στην εποχή όπου βασιλιάς είναι ένας: το Διαδίκτυο.

Η Κλερ (Ζιλιέτ Μπινός) είναι μία χωρισμένη μητέρα δύο παιδιών και καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μόλις έχει χωρίσει από τον νεαρό εραστή της, Λουντό. Στο διαδίκτυο, όμως, έχει επινοήσει μία άλλη, πιο επιθυμητή περσόνα για να κατασκοπεύσει τον πρώην της: αυτή είναι η Κλάρα, μία όμορφη και ξέγνοιαστη 20άρα, που σύντομα θα γνωριστεί με τον φίλο και βοηθό του Λουντό, Άλεξ.

Η επικοινωνία τους ξεκινά αθώα, γρήγορα όμως η έλξη τους είναι ακαταμάχητη και ο Άλεξ πιέζει την Κλερ να συναντηθούν από κοντά. Εγκλωβισμένη στο πλασματικό της «πρόσωπο», η Κλερ είναι σε αδιέξοδο. Πού, όμως, σταματά το ψέμα και πού ξεκινά η αλήθεια;

Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Καμίλ Λοράν, η ιστορία συνδυάζει, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Σάφι Νέμπου = Safy Nebbou, στοιχεία από “το “Ράσομον” του Ακίρα Κουροσάβα, τον “Δεσμώτη του Ιλίγγου” του Άλφρεντ Χίτσκοκ και τις “Επικίνδυνες Σχέσεις” του Σοντερλό ντε Λακλό” κι όπως προσθέτει ο ίδιος ο σκηνοθέτης: “πώς να μην σκεφτεί κανείς τον ντε Λακλό όταν εξετάζει το παιχνίδι εξουσίας και χειραγώγησης που επικρατεί στα social media σήμερα; Κάτω από το εικονικό πέπλο, είναι εύκολο να βρεις μία νέα ταυτότητα και μια νέα ζωή: αυτήν που θα ήθελες να ζούσες. Τα social media προσφέρουν αμέτρητες πιθανότητες να καλλιεργήσεις και να τρέφεις διάφορα είδη επικίνδυνων σχέσεων. Οι νέες τεχνολογίες γεννούν νέες παθολογίες…”.

Έχοντας από την πρώτη στιγμή στο μυαλό του την Ζιλιέτ Μπινός για το ρόλο της περίπλοκης, διχασμένης Κλερ, ο Νέμπου ευτύχησε να την κάνει πρωταγωνίστριά του και να την δει να παραδίδει μια ακόμη εξαιρετική ερμηνεία. “Η Ζιλιέτ έχει φοβερά εύστοχη και σφαιρική κρίση”, εξηγεί, “διαρκώς εκφράζει τις ιδέες της. Δεν έχει χάσει τον ενθουσιασμό μικρού παιδιού σε ότι έχει να κάνει με την αφήγηση ιστοριών και είναι φοβερά γενναιόδωρη - δεν φοβάται να εκτεθεί. Κοιτάζει την ηλικία της στα μάτια και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο λαμπερή. Υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ μας και ένιωθα ότι ο συγκεκριμένος ρόλος τής μιλούσε πολύ. Και δεν είναι η μόνη: η Κλερ απορρίπτει την ιδέα ότι, καθώς περνάει ο χρόνος, πρέπει να γυρίσει την πλάτη στην ερωτική επιθυμία. Οπότε ελπίζω ότι εγώ, εσείς, όλοι μας είμαστε λίγο σαν εκείνην...”.

«Χτισμένο με μεγάλη μαεστρία, η ταινία ξετυλίγεται πανέξυπνα, εξερευνώντας τον ερωτικό ίλιγγο. Η Μπινός δεν έχει υπάρξει πιο συναρπαστική», απεφάνθη στην κριτική της η Γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Σε ερώτηση προς την Ζιλιέτ Μπινός ότι με το ρόλο της αυτό δίνει την εντύπωση ότι αγγίζει κάτι το προσωπικό -και σημαντικό- μέσω της Κλερ, απήντησε τα εξής:

«Όταν παίζεις έναν ρόλο, σου επιτρέπεται να εξερευνήσεις ένα καινούργιο κομμάτι του εαυτού σου. Κάθε φορά. Για μένα, η ιδέα τού να βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο, το να φτάνεις τον εαυτό σου πέρα από την βολή του, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την διαδικασία της δημιουργίας. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι η Κλερ ήταν ένας από τους ρόλους, στους οποίους τόλμησα να έρθω αντιμέτωπη με το τι σημαίνει το πέρασμα του χρόνου και για μένα…».

Στο κοινωνικοδραματικό φιλμ «Celle que vous croyez», όπως είναι ο πρωτότυπος Γαλλικός τίτλος (διάρκεια της ταινίας 101 λεπτά) παίζουν εκτός της Juliette Binoche και οι Nicole Garcia, François Civil.

Πιθανόν να δούμε το φιλμ και στην Πάτρα.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ