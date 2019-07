Το Athens Photo Festival 2019 στο Μουσείο Μπενάκη

Το Athens Photo Festival 2019 συνεχίζεται δυναμικά στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία με επίκεντρο τη φωτογραφία και τον σύγχρονο οπτικό πολιτισμό.

Εβδομήντα πέντε καλλιτέχνες από τριάντα χώρες, σημαντικοί διεθνείς προσκεκλημένοι και ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων, τοποθετούν την Αθήνα στο επίκεντρο της διεθνούς φωτογραφικής σκηνής.

Οι εκθέσεις του φεστιβάλ αναπτύσσoνται στους δύο ορόφους του μουσείου, σε έκταση 2.000 τ.μ., και διασταυρώνουν φωτογραφικά έργα, βίντεο, εγκαταστάσεις και διαδραστικές εφαρμογές.

Το Athens Photo Festival επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας και εστιάζει συγχρόνως στο μέλλον, αναδεικνύοντας καλλιτεχνικές πρακτικές που αντικατοπτρίζουν τις αναζητήσεις και τους πειραματισμούς στη σύγχρονη φωτογραφία.

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Διάρκεια έως 28 Ιουλίου 2019

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη & Κυριακή 10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-22:00

Πρόγραμμα Εκθέσεων & Δράσεων στο www.photofestival.gr

Η φωτογραφία είναι της Κατερίνα Τσακίρη που συμμετέχει στην ετήσια έκθεση «Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι», ηλικίας 18-35 ετών.

Συμμετέχουν: Ελένη Αρλέτου, Νίκος Γεωργάρας, Ηλίας Γεωργιάδης, Σοφία Γκααφάρ, Βαγγέλης Δασκαλάκης, Πηνελόπη Θωμαΐδη, Αντιγόνη Μεταξάκη, Δημοσθένης Μπανάβας, Βασίλης Νταόπουλος, Βασίλης Παντελίδης, Αρέτα Περιστέρη, Νίκος Πρίπορας, Κατερίνα Τσακίρη, Γιώργος Χριστόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΘΕΣΕΩΝ

Terje Abusdal (NO), Liza Ambrossio (MX/ES/FR), Marwan Bassiouni (CH), Charles-Henry Bédué (FR), Jacques Brun (CH), Bubi Canal (ES), Alejandra Carles – Tolra (ES), Valeria Cherchi (IT), Chow and Lin (MY/SG), Annick Donkers (BE), Alinka Echeverría (MX/UK), Anna Ehrenstein (DE/AL), John Paul Evans (UK), Τάκης Ζερδεβάς, Ζωή Πυρίνη, Γιασεμή Ράπτη, Μάκης Φάρος, Γιούλα Χατζηγεωργίου (GR), Vincent Ferrané (FR), Cristina Galán (ES), Weronika Gęsicka (PL), Μαριάννα Ιγνατάκη (GR), Ina Jang (KR), Sophie Kahn (AU/US), Στέλιος Καλλινίκου (CY), Αλέξανδρος Κάτσης (GR), Charlotte Krieger (CH), Matjaz Krivic (SL), Manon Lanjouère (FR), Namsa Leuba (CH), Olivier Lovey (CH), Romain Mader (CH), Alix Marie (FR), Shinya Masuda (JP), Simon Menner (DE), Nikola Mihov (BG), Δημήτρης Μυτάς (GR), Sina Niemeyer (DE), Βασίλης Νούλας & Κώστας Τζημούλης (GR), Kim Nuijen (NL), Gloria Oyarzabal (ES), Sara Palmieri (IT), Μυρτώ Παπαδοπούλου (GR), Klaus Pichler (AT), Nina Roeder (DE), Alessia Rollo (IT), Chloe Rosser (UK), Marina Rosso / Fabrica (IT), Irina Rozovsky (US), Robert Schittko (DE), Fabian Schubert (DE), Daniel Szalai (HU), Edouard Taufenbach (FR), Danila Tkachenko (RU), Μαρίνος Τσαγκαράκης (GR), Ana Teresa Vicente (PT), Guanyu Xu (CN), Ksenia Yurkova (RU), Κωστής Φωκάς (GR)