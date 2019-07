Στην Πάτρα 39 νέοι από Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία, Ιταλία & Ισπανία

Το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων υλοποιεί και οργανώνει στην πρωτεύουσα της Αχαΐας, την Πάτρα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Erasmus+, ΚΑ1,“BridgeS: Bridges of Solidarity” από τις 8 Ιουλίου έως την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019. Στο πλαίσιο του προγράμματος 39 νέοι από Ρουμανία, Ιταλία, Σερβία, Ισπανία, και Τουρκία από αντίστοιχους Οργανισμούς νέων και με Έλληνες εθελοντές του Αχαϊκού Ινστιτούτου, συμμετέχουν στο ευρωπαικό αυτό πρόγραμμα στη Πάτρα χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας & αλληλεγγύης.

Θέμα του προγράμματος: Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας που διανύουμε με εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην χώρα μας. Οι νέοι μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα! Προτάσεις, ιδέες για ευαισθητοποίηση των νέων της Ευρώπης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι συνάνθρωποί μας. Οι νέοι θα αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτές μέσω δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης και μέσω εργαστηρίων τέχνης.

Βασικός σκοπός είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, έτσι ώστε να αποκτήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, κοινωνικές, επικοινωνιακές αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν ως ενεργοί πολίτες σε μια κοινωνία χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό, χωρίς ξενοφοβία, διακρίσεις και ρατσισμό, αλλά με αλληλεγγύη και ισότητα.

Βασικός στόχος του προγράμματος επίσης αποτελεί η ενδυνάμωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων με δεξιότητες μέσω μη τυπικής μάθησης και μέσω δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, παιχνίδια ρόλων, δια δραστικά εργαστήρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συγγραφείς, και εργαστήρια Τέχνης με θέμα: «Όλοι ίδιοι – όλοι είμαστε ενωμένοι» Μουσικής και χορού, ζωγραφικής, φωτογραφίας– Τ.Π.Ε. και Flashmob.

Οι εθελοντές του Αχαϊκού Ινστιτούτου μας Μιχάλης Λυκούρας, Φίλιππος Πελεκούδας –Οικονόμου, Νεφέλη Τερζή, Ιωάννα Τράμπαρη, Ζήσης- Στυλιανός Τράμπαρης, Ορέστης Μαραζιώτης, Όμηρος Βασδάρης, Νικόλαος Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Καούκης και η Τζώρτζια Παπαιωάννου μαζί με τους συνομήλικους τους νέους θα εργαστούν μαζί, θα γνωριστούν, θα τους γνωρίσουν στην όμορφη πόλη μας, την Πάτρα, θα γευτούν τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις μας, και θα περιηγηθούν τα στενά γραφικά δρομάκια της Ναυπάκτου καθώς και της πανέμορφης Ζακύνθου.

Την πρώτη ημέρα των εργασιών, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019, μετά την άφιξη τους στην Πάτρα, έγιναν ασκήσεις αλληλογνωριμίας, παρουσιάσεις με την μορφή Power Point για την διαπολιτισμικότητα και τους διαφορετικούς πολιτισμούς που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, και με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που επικρατούν σε κάθε λαό για κάθε χώρα που συμμετείχε στο πρότζεκτ αυτό. Όλοι οι νέοι χωρισμένοι σε ομάδες, παρουσίασαν τα αποτελέσματα, η κάθε ομάδα με τον δικό της τρόπο, αλλά και με χιούμορ, π.χ. με θεατρικά σκετς, παρουσιάσεις, κ.α.).

Το απόγευμα η Ευρωπαική ομάδα συμμετείχε σε ομάδες εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της, Φωτογραφία και ΤΠΕ, Μουσική και χορός, Ζωγραφική και Flashmob, (photography and IT, Music and dance, Painting and Flashmob)για να προετοιμαστούν τα μέλη της για τον τελική παρουσίαση – εκδήλωση που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2019, σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας. Τέλος ακολούθησε αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της ημέρας και βόλτα στην παλιά πόλη και στο κάστρο της Πάτρας.

Την δεύτερη ημέρα του προγράμματος, την Τετάρτη 10 Ιουλίου, όλοι μαζί στο Επιμελητήριο γνώρισαν και μελέτησαν την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το 1948. Η Μη κυβερνητική Οργάνωση ΠΡΑΞΙΣ, με τους εκπροσώπους της κ Θ. Παξινό, Ψυχολόγο και την κ. Βίβιαν Παναγοπούλου, Κοινωνική λειτουργό ενημέρωσαν για τις δράσεις της ΠΡΑΞΙΣ όσον αφορά στα ανήλικα παιδιά μεταναστών και προσφύγων καθώς και για το πρωτότυπο πρότζεκτ που διαθέτουν «Mobile School», μια κινητή μονάδα για να ανακαλύπτουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα των προσφυγόπουλων και των Ρομα παιδιών και όχι μόνο, που δεν έχουν πρόσβαση στην συμβατική εκπαίδευση. Το διαδραστικό παιχνίδι που ακολούθησε μας έβαλε στην θέση και στην ψυχολογική κατάσταση αυτών των παιδιών, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η κ. Αμαλία Τράγκα, κοινωνιολόγος από τον Κοινωνικό Τομέα του Δήμου της Πάτρας, μας ανέλυσε το θέμα: «Είμαστε διαφορετικοί κ είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε άνθρωποι” ενώ ο Γιάννης Βλαχος, γεωλόγος, με το διαδραστικό του παιχνίδι έκανε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν, να διασκεδάσουν και να περάσουν μηνύματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Η Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 ήταν γεμάτη από εμπειρίες πολέμου και την ενότητα αυτή συντόνισε η ομάδα των Τουρκων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουλίου, υποδέχτηκε στο Δημαρχείο τα παιδιά, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου για τα σχολεία, τους νέους και τον αθλητισμό στην πόλη μας. Η εκπαιδευτικός από την Πίζα της Ιταλίας, Katiuscia Pippi, ζήτησε να μάθει που θα μπορούσε να νοικιάσει ένα ποδήλατο για να γνωρίσει την πόλη της Πάτρας ενώ ο κ. Αντιδήμαρχος επισήμανε την έλλειψη υποδομής ποδηλατοδρόμων και την έλλειψη ποδηλάτων και υποσχέθηκε ότι σύντομα θα υπάρχει συζήτηση γι' αυτό το θέμα.

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς του προγράμματος: την εταιρεία αναψυκτικών ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ και την εταιρεία ARKHON.

Οι φωτ. μας εστάλησαν από την Κυριακή Βαμβακά από το Αχαικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.