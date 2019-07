Χώρισε η Monica Bellucci και το αποκάλυψε η ίδια!

View this post on Instagram

Сердце Моники Белуччи снова свободно: актриса дала интервью французскому еженедельнику F!, в котором сообщила о своем разрыве с художником и галеристом Николя Лефевром Пара была вместе больше года, но теперь, по словам Белуччи, они «просто друзья на всю жизнь». Есть предположение, что причина разрыва – публичность Моники, но все может быть ???? В интервью актриса прокомментировала: «Мы друг другу очень подходили. Этот мужчина многому меня научил, но теперь наши отношения выходят на новую высоту».