Πάτρα: 18 Εικαστικοί δημιουργοί εμπνέονται από τον Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ

Η Λιάνα Ζωζά της γκαλερί Cube στην οδό Μιαούλη 39 στην Πάτρα καλεί τους φιλότεχνους αυτή την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, στις 20.00 στα εγκαίνια του art project με τίτλο «Tender is the Night».

Στην ομαδική αυτή καλοκαιρινή έκθεση συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Bleeps, Brendan Kelly, Νίκος Βατόπουλος, Άννα Καρατζά, Βασίλης Καρακατσάνης, Νίκος Κρυωνίδης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ελεάννα Μαρτίνου, Σοφία Κυριακού, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Σοφία Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βούλα Φερεντίνου.

Η επιμέλεια είναι της Λιάνας Ζωζά.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, ο καλοκαιρινός επίλογος, φέτος, για την γκαλερί Cube, θα είναι το project «Tender is the Night». Ο τίτλος του εικαστικού project, είναι δανεισμένος από το πιο σκοτεινό, αλλά παράλληλα και το πιο αληθινό από τα βιβλία του σπουδαίου Αμερικανού συγγραφέα του «Υπέροχου Γκάτσμπι», Francis Scott Fitzgerald, μιας και περιλαμβάνει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, με έναν ήρωα αλκοολικό, όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας και μια ηρωίδα ψυχικά ασθενή, όπως και η γυναίκα του Zelda.

H Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project Tender is the Night – Τρυφερή είναι η νύχτα, γράφει σχετικά: “Το Tender is the Night, είναι το κύκνειο άσμα του Fitzgerald, που αν και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του εικοστού αιώνα και ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Αμερικάνικης “Lost Generation” (όρος που αποδίδεται στην Gertrude Stein) με συνοδοιπόρους, όπως ο Ernest Hemingway, τα μυθιστορήματα που κατάφερε να γράψει μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο Ο άνθρωπος που δήλωνε: “Δείξτε μου έναν ήρωα και θα σας γράψω μια τραγωδία”, προλαβαίνει να δει να εκδίδονται μόλις 4 βιβλία του, πριν πεθάνει αιφνίδια στα 44 του, από καρδιακή ανακοπή.

Πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία εντοπίζονται στη γραφή, στο θέμα, αλλά και στα ερεθίσματα που συγγραφέα. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου διαβάζουμε: “Strange children should smile at each other and say, "Let's play.” Μια φράση που ουσιαστικά μας δίνει όλο το ύφος, αλλά και τον ψυχισμό του δημιουργού του. Επίσης, δεν είναι τυχαίο πως ο τίτλος προέρχεται από το ποίημα του John Keats “Ode to A Nightingale”, μιας και για τον Fitzgerand, ο Keats δεν αποτελούσε απλά και μόνο πηγή έμπνευσης, αλλά συνήθιζε να γράφει τα μυθιστορήματά του με το αντίγραφο αυτό του ποιητή, δίπλα του.

Διακρίνουμε επίσης, πως η ιστορία, καταλήγει να περιγράφει μια ολόκληρη γενιά, τη χαμένη γενιά του Μεσοπολέμου, μέσα από το λαμπερό ζευγάρι των πρωταγωνιστών του. Μια ιστορία τρυφερή αλλά και δυνατή, ένας κόσμος ολέθριας ευημερίας και λεηλατημένου ιδεαλισμού. Ο Ernest Hemingway κλείνει την περιγραφή του Tender Is the Night, με τη φράση “Το γράψιμο του Fitzgerald είναι τόσο φυσικό, όσο το σχήμα που αφήνουν στη σκόνη τα φτερά μιας πεταλούδας”.”

Η διάρκεια της έκθεσης είναι έως τις 31 Αυγούστου 2019.

*Στη βραδιά των εγκαινίων θα προσφερθούν το κρασί της Οινοποιίας Παρπαρούση και τα κεράσματα του Ζαχαροπλαστείου Λοτσάρης.