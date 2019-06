Ο Τζορτζ Κλούνει ετοιμάζει νέα ταινία - Θα την σκηνοθετήσει και θα παίξει

Eξαιρετικά δημιουργικός ο Αμερικανός σταρ George Clooney εκτός από την τηλεοπτική σειρά “Catch 22” που σκηνοθέτησε με επιτυχία, ετοιμάζει τώρα και μία νέα ταινία. Όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα Netflix την περασμένη Δευτέρα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και κινηματογραφιστής, θα σκηνοθετήσει, θα παίξει και θα έχει και την ευθύνη της παραγωγής στην κινηματογραφική μεταφορά της νουβέλας της Lily Brooks-Dalton που πρωτοκυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο «Good Morning, Midnight».

Ο Clooney στα 58 του χρόνια σήμερα, βρίσκεται ήδη στο στάδιο του pre-production για το φιλμ μαζί με τον συνεργάτη και συμπαραγωγό του, Grant Heslov. Οι δυο τους, όπως θυμίζει ανάρτηση του Εntertainment weekly, είχαν κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας ως συμπαραγωγοί του φιλμ του Ben Affleck «Επιχείρηση Argo» το 2012.

Τα γυρίσματα αναμένεται να αρχίσουν τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το μετα-αποκαλυπτικό στόρι αναφέρεται στις παράλληλες ιστορίες του Augustine (Clooney), “ενός μοναχικού επιστήμονα στην Αρκτική που παλεύει να έρθει σε επαφή με το πλήρωμα ενός διαστημόπλοιου που προσπαθεί να επιστρέψει στη Γη”.

Ο Clooney κυρίως γνωστός ως ηθοποιός σε φιλμ όπως Up in the Air, Michael Clayton και Ocean’s Eleven, έχει στο μεταξύ ασχοληθεί εκτενώς και με την σκηνοθεσία, υπογράφοντας έως τώρα 6 φιλμ, ανάμεσα τους και το υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Good Night, and Good Luck – Καληνύχτα και καλή τύχη», όπου ο γοητευτικός Κλούνει προτάθηκε και για το Όσκαρ σκηνοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το καστ των ηθοποιών και για το πότε η ταινία θα βγει στις αίθουσες, δεν έγιναν γνωστές.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ