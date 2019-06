O Πατρινός εικαστικός Μάκης Κυριακόπουλος στην Art Athina Summer Pop Up

Η Πατρινή Γκαλερί Cube της Λιάνας Ζωζά, συμμετέχει στην Art Athina Summer Pop Up 2019 (19-23 Ιουνίου), με το έργο του συνεργάτη της, εικαστικού Μάκη Κυριακόπουλου, "Question_authority: Better_than_yellow"!

O Μάκης Κυριακόπουλος γράφει για το έργο του: “Αναμετρώντας την σχέση μεταξύ πολιτικής και ειρωνείας, μέσα από ένα συνεχές, όπου δομείται η πραγματικότητα και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξή μας, προβάλει μια πολυεπίπεδη εμπειρία, στοχεύοντας στην αμφισβήτηση του "συστήματος".

Η Art Athina Summer Pop Up 2019 είναι μια διεθνής καλοκαιρινή έκθεση, στην καρδιά της πόλης, που λειτουργεί ως προάγγελος της φθινοπωρινής Αrt Athina 2019.

Στο κτίριο επί της οδού Αιόλου 48-50 και μέσα στους άδειους χώρους γραφείων, γκαλερί από την Ελλάδα, τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σουηδία και την Αυστρία, θα προϊδεάσουν τους επισκέπτες για την φουάρ του Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας από έναν καλλιτέχνη. Συνολικά στο Art Athina Summer Pop Up 2019 συμμετέχουν 34 ελληνικές γκαλερί και έξι από το εξωτερικό.

Ώρες Λειτουργίας:

Τετάρτη 19 Ιουνίου 16:00 - 23:00

Πέμπτη 20 Ιουνίου έως και Κυριακή 23 Ιουνίου: 13:00 – 21:00.

Ο Μάκης Κυριακόπουλος έχει γεννηθεί στην Πάτρα. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με καθηγητή τον Χρόνη Μπότσογλου και αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου Άριστα και συνέχισε τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό τμήμα της Α.Σ.Κ.Τ (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών) "Ψηφιακές Μορφές Τέχνης". Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε art projects στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Εκθέσεις - Δράσεις (επιλογή)

2019 05/13.05. Συμμετοχή στο "IBRIDA FESTIVAL", Fabbrica delle Candele. Φόρλι, Ιταλία.

2019 Συμμετοχή στο "Empty Pr(oe)mises", μία online έκθεση του EMST (National Museum of contemporary art of Athens, Greece) σε συνεργασία με το “Museum of Contemporary Cuts (MoCC)” και το “Leonardo Electronic Al-manac - MIT Press.and Publication”.

Curators: Dr. Lanfranco Aceti, Κατερίνα Κοσκινά.

2018 18.10/13.01.2019. Συμμετοχή στο "6th Taiwan International Video Art Exhibi-tion 2018", entitle "Offline Browser", Hong-Gah Museum. Επιμέλεια: Chia-Wei-HSU, Fong-Ray HSU. Ταϊπέι, Ταϊβάν.

2018 11.09/15.09. Συμμετοχή στο "STOCKHOLM FRINGE FESTIVAL | STOFF 2018" Στοκχόλμη, Σουηδία.

2018 Συμμετοχή στο "Video Art Festival Miden", "The world is a theater". Επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου. Καλαμάτα, Ελλάδα.

2018 21.06/04.07. Συμμετοχή στο "Summer Collection", "Ospizio Giovani Artisti". Επιμέλεια: Werther Germondari. Ρωμη, Ιταλία.

2017 Συμμετοχή στο φεστιβάλ “Αναδρομή: ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΔΡΑ 2017”. Επιμέλεια: Κλεομένης Κωστόπουλος, Ρένα Πιτσάκη. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2016 22/10. Συμμετοχή στο "DEEP TRASH from Outer Space", "Bethnal Green Working Men's Club", CUNTemporary. Επιμέλεια: Giulia Casalini. Λονδίνο.

2016 12/09. Συμμετοχή στο "Bideodromo Festival 2016", "INTERNACIONAL EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO FESTIVA". Μπιλμπάο, Ισπανία.

2016 Συμμετοχή στο "35X35 ART PROJECT VOL. 2" Copelouzos Family Museum, Επιμέλεια: Θεόδωρος Κοκοβίδης, Ελένη Γάτσα. Ελλάδα.

2015 8/10-7/11. Ατομική έκθεση με τίτλο "HAVE NO FACES TO SHOW" cube gallery, Επιμέλεια: Γιάννης Μπόλης. Πάτρα, Ελλάδα.

2014 Συμμετοχή στο "GREECE: TRACES OF TODAY". IMAGO MUNDI, Luciano Benetton Collection. Επιμέλεια: Πολύνα Κοσμαδάκη, Αναστασία Καραγγέλου. Κείμενα: Χριστόφορος Μαρίνος.

2014 28/11-7/12. Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "REMATERIALIZING CULTURE" από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, Επιμέλεια: Μαργαρίτα Καταγά. Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Αθήνα, Ελλάδα.

2014 13/06-13/07. Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "VANITAS - ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ" στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, Επιμέλεια: Γιάννης Μπόλης, Ειρήνη Παπακωνσταντίνου. Παλαιά Δημοτικά Λουτρά Πάτρας, Ελλάδα.

2014 16/01. Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "DIGITIZE", [.BOX] Videoart Project Space.

Επιμέλεια: Γούλα Παπαδοπούλου. Μιλάνο, Ιταλία

2013 13/07-15/07. Συμμετοχή στο "01 SITE SPECIFIC FESTIVAL" με το έργο "Restraint of Livestock 01", Επιμέλεια: Έλλη Παπακωνσταντίνου. Βυρσοδεψείο, Αθήνα, Ελλάδα.

2013 04/07-06/07. Συμμετοχή στο "Video Art Festival Miden", στο πρόγραμμα Digitize, με το έργο "WARFARE NOW". Καλαμάτα, Ελλάδα.

2012 13/01-11/02. Ατομική έκθεση, Cube gallery, με τίτλο "IN TREATMEN" Πάτρα, Ελλάδα.

2010 Συμμετοχή στο φεστιβάλ "MIRFESTIVAL 2010", με την διαδραστική εγκατάσταση “Interactive Park Provider”. Αθήνα, Ελλάδα.

2010 Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "INSIDE OUT", με την βίντεο-εγκατάσταση (the warfare), Bydgoszcz, Πολωνία.

2009 Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "WHY CINEMA NOW", με την βίντεο-εγκατάσταση (EDEN), Στο πλαίσιο του 50ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, MIET, Ελλάδα.

2009 Συμμετοχή στην ομαδική έκθεση "CONTAINER" με Documentation του έργου (chat & flirt project). Αλευρόμυλοι Σαραντοπούλου, Αθήνα, Ελλάδα.

2008 19/12. Συμμετοχή με το video "makisgame" στην έκθεση "Δημιουργώ άρα υπάρχω" στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.

2007 23/6. Δράση στο χώρο της D624 με την δημιουργία του "summertime chat & flirt project".

Ένας πειραματισμός επάνω στη δημιουργία πορτρέτων με P.C, ως νέα ταυτότητα για επικοινωνία στο διαδίκτυο, Επιμέλεια: Anne-Laure Oberson. Αθήνα, Ελλάδα.

2006 Συμμετοχή με το video "makisgame" στο ATTITUDE - video /short & experimental film / photography festival 2006, Πίτολα, Σκόπια.

2006 Συμμετοχή στο φεστιβάλ "ΚΟΔΡΑ 06", με performance, site specific video installation και interactive Flash page. Επιμέλεια: Σωτήρης Μπαχτσετζής, Ελπίδα Καραμπά, Anne-Laure Oberson. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2006 Συμμετοχή με video εγκατάσταση στο "International Winter Festival" Σαράγιεβο.

2005 25/8-15/9. Δράση στο χώρο της D624 με τη δημιουργία του "POP-UP Project". Μία παρεμβολή σε ιστοσελίδες διάφορων γκαλερί (Els Hanappe, Vamiali’s, dot gallery κ.α) και εγκατάσταση VIDEO και σχεδίων.

2005 Συμμετοχή στην έκθεση "5 ημέρες εικαστικού video" στο εργοστάσιο της Α.Σ.Κ.Τ.