ΑΥΤΟΙ είναι οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ σε Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα

Ανακοινώθηκαν επισήμως
Ο ΣΥΡΙΖΑ Ανακοίνωσε επισήμως τους υποψήφιους βουλευτές τους ανά την Ελλάδα. Στους τρεις Νομούς της Δυτικής Ελλάδας οι επιλογές του κόμματος είναι οι εξής:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (Συνεργαζόμενος - Πρόεδρος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας)
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ
* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ