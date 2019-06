Τέλη Νοεμβρίου έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες το "Ψυχρά και Ανάποδα ΙΙ"

Στις 28 Νοεμβρίου 2019 αναμένεται στους Ελληνικούς κινηματογράφους η παιδική animation ταινία της Ντίσνει, «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ» που μας έρχεται από την βραβευμένη με Όσκαρ, ομάδα του «Ψυχρά κι Ανάποδα - Frozen» του 2013 και τα Walt Disney Animation Studios. Το «Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ» που θα βγει στις ΗΠΑ στις 22 Νοεμβρίου έχει για κεντρικές ηρωίδες, την Έλσα και την Άννα σε ένα περιπετειώδες και συναρπαστικό ταξίδι στο άγνωστο.

Σκηνοθεσία όπως και στην 1η ταινία: Jennifer Lee, Chris Buck.

Στο καινούριο φιλμ θα ακούσουμε ξανά τις φωνές των Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad και Santino Fontana μαζί με των Evan Rachel Wood και Sterling K. Brown που προστέθηκαν στο καστ. Το φιλμ που αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα, θα προβληθεί μεταγλωττισμένο, με υπότιτλους και σε 3D.

Το «Frozen» το 2013 ήταν μία τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία με εισπράξεις που έφτασαν διεθνώς το 1 δις 276 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία με αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως την βασίλισσα Έλσα, τον χιονάνθρωπο Olaf, κ.α., τιμήθηκε με 2 βραβεία Όσκαρ καλύτερου Animated φιλμ και καλύτερου τραγουδιού για το "Let It Go". Επίσης κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe καλύτερου φιλμ κινουμένων σχεδίων.

