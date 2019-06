Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας μετά την Επίδαυρο θα πάει & Ηρώδειο με τον "Προμηθέα"

Θέατρο, χορός και πολλή μουσική πλαισιώνουν για άλλη μια χρονιά το φθινοπωρινό πρόγραμμα του Ηρωδείου, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης στην Αθήνα από το οποίο δεν θα λείψουν γνωστά ονόματα, ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο Έρικ Μπάρτον, η Τζέιν Μπίρκιν, ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Τζον Κλιζ των Μόντι Πάιθον, τα συγκροτήματα «Archive» και «Florence and the Machine» και οι «δικοί» μας Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος, Αγγελική Τουμπανάκη (η οποία είναι από την Πάτρα), Γιώργος Νταλάρας και Σταύρος Ξαρχάκος, είναι μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στις φθινοπωρινές, εκτός Φεστιβάλ Αθηνών εκδηλώσεις του Ηρωδείου.

Το πρόγραμμα που πρότεινε η ειδική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και επεξεργάστηκε η διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ, πήρε την Τρίτη 5 Ιουνίου 2019 το «πράσινο φως» από το ΚΑΣ – Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Ως είθισται, είναι πιθανόν να υπάρξουν τροποποιήσεις ή να προστεθούν εκδηλώσεις.

Μεταξύ των εκδηλώσεων συγκαταλέγεται και η πολυαναμενόμενη καλοκαιρινή, θεατρική παραγωγή αρχαίου δράματος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Προμηθέας» σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ, Σταύρου Τσακίρη με την σπουδαία Κάθριν Χάντερ στον βασικό ρόλο και μαζί αξιόλογους πρωταγωνιστές όπως ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο Δημήτρης Πιατάς, η Πέγκυ Τρικαλιώτη, κ.α.

Οι πρόβες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε χώρο στην Αθήνα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ καλά δείχνει να πηγαίνει και η προπώληση για τις 2 παραστάσεις του έργου στην Επίδαυρο στις 9 και 10 Αυγούστου 2019. Λίγες μέρες μετά, πριν τον Δεκαπενταύγουστο (12 και 13/8) η παράσταση αναμένεται και στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο της Πάτρας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ξαναπηγαίνει στο Ηρώδειο μετά από αρκετά χρόνια. Η τελευταία φορά ήταν με τις «Τρωάδες» σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή που είχε παιχθεί και στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2013.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Ηρωδείου για την φετινή περίοδο, τέλη Αυγούστου με αρχές Οκτωβρίου 2019, όπως έως τώρα έχει διαμορφωθεί, είναι το εξής:

28 Αυγούστου: Γκαλά όπερας.

29-30 Αυγούστου: «Προμηθέας». Θεατρική παράσταση. ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

31 Αυγούστου: Μαρία Φαραντούρη, Χρήστος Θηβαίος, Αγγελική Τουμπανάκη. Συναυλία.

1η Σεπτεμβρίου: «Το Γκιουλουχτάνι από τη Σμύρνη». Θεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική. Σύλλογος Γυναικών Γλυφάδας με καρκίνο του μαστού «Μαζί για τη ζωή».

2 Σεπτεμβρίου: «Canto General». Συναυλία.

3 Σεπτεμβρίου: «Οιδίπους Τύραννος». Θεατρική παράσταση.

4-5 Σεπτεμβρίου: «Ικέτιδες». Θεατρική παράσταση. Εθνικό Θέατρο.

6 Σεπτεμβρίου: «Νεφέλες». Θεατρική παράσταση.

7 Σεπτεμβρίου: «Queen Symphonic-A rock & Orchestra Experience». Συναυλία.

8-9 Σεπτεμβρίου: «Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη-Η οπερέτα». Μουσική παράσταση. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Μαριάννα Κάλμπαρη.

10 Σεπτεμβρίου: «Τι έχει μείνει από τη φωτιά;». Συναυλία. Ένωση Μαζί για το παιδί

11 Σεπτεμβρίου: «Andrea Bocelli». Συναυλία.

12 Σεπτεμβρίου: «Ο Χιονάνθρωπος και το Κορίτσι». Μουσικοθεατρική παράσταση. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

13 Σεπτεμβρίου: «Archive, 25 The Tour». Συναυλία.

14-16 Σεπτεμβρίου: «Bejart Ballet Lausenne». Παράσταση χορού.

17-18 Σεπτεμβρίου: «Classic Rock III». Συναυλία. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

19 Σεπτεμβρίου: «Florence and the Machine live στο Ηρώδειο». Συναυλία.

20 Σεπτεμβρίου: «John Cleese live at Odeion of Herodes Atticus».

21 Σεπτεμβρίου: «Gainsbourg Symphonie-Jane Birkin». Συναυλία.

22 Σεπτεμβρίου: «Latin Jazz Concert / Paquito d Rivera Group». Μουσικοχορευτική παράσταση.

23-24 Σεπτεμβρίου: «Δάφνις και Χλόη». Θεατρική παράσταση. Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

25-26 Σεπτεμβρίου: «Μέρες Ραδιοφώνου». Μουσικοθεατρική παράσταση. Το Σπίτι του Ηθοποιού.

27 Σεπτεμβρίου: «Eric Burdon and The Animals ‘Farewell Europe' live at Acropolis». Συναυλία.

28 Σεπτεμβρίου: «Mario Biondi. Best of». Συναυλία.

29 Σεπτεμβρίου: «Βασίλης Σκουλάς: με το δοξάρι της ψυχής.... 60 χρόνια του θρυλικού τροβαδούρου της Κρήτης». Συναυλία.

30 Σεπτεμβρίου: «Γιώργος Νταλάρας και οι φίλοι του. ΔΙΦΩΝΙΕΣ». Συναυλία.

1η Οκτωβρίου: «Ψυχή μου μη λυγίζεις-Σταμάτης Σπανουδάκης». Συναυλία.

4 Οκτωβρίου: «Ο Φτωχούλης της Ασίζης». Λαϊκή όπερα του Δ. Παπαδημητρίου.

5 Οκτωβρίου: «Βαμβακάρης κατά Ξαρχάκο». Συναυλία.

6 Οκτωβρίου: «Η πόλη της καρδιάς μας». Μουσικοχορευτική παράσταση.

7 Οκτωβρίου: «Nigel Kennedy, Vivaldi Four Seasons». Συναυλία.

